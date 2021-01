Veličastni prizor v Piranu: bilo jih je kar trideset (FOTO)

Opazovalci slovenskega društva za morske sesalce Morigenos poročajo, da so bili v četrtek priče čudovitemu prizoru v Piranu. Po klicu v zgodnjih jutranjih urah so lahko občudovali in preučevali skupino približno tridesetih delfinov, ki so se v okolici Pirana zadrževali in prehranjevali več kot dve uri. To je bilo prvo opažanje delfinov v letu 2021.»Te delfine v društvu Morigenos že zelo dobro poznamo, nekatere med njimi kar 18 let. V skupini so bili tako samci kot tudi samice z mladiči. Tovrstnih klicev smo v društvu vedno veseli, zato pozivamo vse, ki opazite delfine, da nam to čim prej sporočite na telefonsko številko 031 77 10 77. S tem nam pomagate zbirati pomembne informacije o gibanju teh živali in stanju populacije pri nas. V teh časih, ko je delo oteženo, nas takšni trenutki ženejo naprej in nam dajejo dodatno motivacijo za delo,« so zapisali na twitterju in dodali krasne fotografije.