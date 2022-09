Veleposlanik Kajzer: S spletne strani predsednika sem izvedel, da sem odpoklican

Kot smo že poročali, je slovenski predsednik Borut Pahor podpisal odpoklic slovenskega veleposlanika v Washingotonu Toneta Kajzerja, čeprav ga je razjezilo, da se vlada pred odpoklicem ni posvetovala z njim. Več o tem preberite v prispevku Predsednik Pahor poklical premierja Goloba in mu povedal svoje: ni bil zadovoljen.

Kajzer pa je ob svojem slovesu povedal, da o odpoklicu ni bil obveščen. Takole je zapisal: »Spoštovane prijateljice in prijatelji. Vsi ljudje dobre volje. S spletne strani našega gospoda predsednika sem izvedel, da sem odpoklican kot veleposlanik. Vsem in vsakemu posebej, predvsem pa mojim sodelavkam in sodelavcem na Embassy of Slovenia in Washington, D.C. se želim zahvaliti za vso podporo in pomoč pri razvoju slovensko ameriškega prijateljstva in zavezništva, ki naj raste in se razvija.«

Zagotavlja, da odhaja z dvignjeno glavo in da se je in se bo še naprej zavzemal za dobrobit in za krepitev slovenske demokracije. »Tako bom deloval tudi naprej kamorkoli mi bo ljubi Bog pokazal pot naprej.«

Spomnimo, da je do odpoklica prišlo po tem, ko je postalo jasno, da je veleposlanik Kajzer fotografiral depešo slovenskega zunanjega ministrstva ter fotografijo poslal svojemu političnemu somišljeniku Janezu Janši. Ta je fotografijo objavil na twitterju. Fotografirana diplomatska depeša je zadevala prošnjo predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, da se njena kandidatura objavi na vidnem mestu na veleposlaništvu za zbiranje podpisov podpore. Takšna praksa objav je sicer nekaj običajnega.

Kajzer naj bi tudi po odpoklicu ohranil delovno mesto v slovenski diplomaciji. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon pa je povedala, da imena njegovega naslednika na slovenskem veleposlaništvu v ZDA še nimajo.