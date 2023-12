Velenjski gasilci z novimi prostori in vozilom

Prostovoljno gasilsko društvo Velenje se je na posebni slovesnosti razveselilo novega gasilskega vozila GVM-1 mercedes ter prenovljenih in na novo opremljenih garažnih prostorov; dogodka so se udeležili predstavniki gasilcev vseh društev Območne gasilske zveze Velenje in pobratenega PGD Hrastnik, domačih gasilcev in gosti z občine.

Trak so slovesno prerezali velenjski župan, predsednik gasilskega društva in poveljnik poklicne enote. FOTO: Jože Miklavc

Izdatna pomoč občine

Predsednik PGD Karli Privšek FOTO: Jože Miklavc

O pridobitvi sta spregovorila predsednik PGD Velenje Karli Privšek in župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Privšek je pojasnil: »V zadnjem dveletnem obdobju smo z investiranjem iz lastnih sredstev in izdatne pomoči občine Velenje na terasi strehe postavili sončno elektrarno, prenovili smo garažne prostore z vso potrebno novo opremo, investirali smo v nov sistem toplotnega ogrevanja s toplotnimi črpalkami, opravili pa tudi nakup sodobnega gasilskega vozila za prevoz moštva ob intervencijah, za tekmovanja in v izobraževalne namene mladine ter prevoz članstva na različna srečanja ter prireditve.«

Zahvalil se je za izvedbena dela in montaže sistemov podjetju Energoterm ter Tiki za energetski del, predstavnikom mestne občine pa za skrbnost do društva in gasilskega centra ter naklonjenost s finančno pomočjo.

Ključe je prevzel voznik Jure Koželj. FOTO: Jože Miklavc

Župan Dermol je na kratko ponovil že velikokrat izrečeno priznanje gasilcem, njihovemu vodstvu in vsem, ki v kritičnih trenutkih in nesrečah pomagajo občanom pri nujnih intervencijah, gašenju in reševanju, tudi ob naravnih nesrečah, kot so nas prizadele sredi leta. Omenil je pridobitev prepotrebne PGE Velenje (poklicne gasilske enote), ki je nastala iz poklicnega jedra in PGD Velenje brez velikih pretresov in v soglasju z vsemi udeleženimi.

Vozilo je blagoslovil duhovni pomočnik velenjske župnije Roman Travar, ključe novega vozila, vrednega okrog 80.000 evrov, je župan izročil poveljniku PGE Velenje Sebastianu Kopru, poveljnik pa vozniku Juretu Koželju.