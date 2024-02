Velenjska toplotna revolucija: zahtevajo nujno znižanje cen

»Borili se bomo do konca. Če niste spustili cene, boste pa (s)pustili stolček,« glasno napovedujejo v Ljudski iniciativi Velenje, ki vztraja pri nujnem znižanju cen toplotne energije. Z Mestne občine Velenje sporočajo, da so že sprejeli »številne ukrepe, s katerimi bomo znižali strošek ogrevanja na položnicah posameznega uporabnika daljinskega ogrevanja. Na osnovi januarskih izračunov porabe toplote bomo pripravili dodatno analizo in prilagodili ukrepe ter še naprej iskali možnosti za dodatno pomoč prebivalcem v Velenju.«

Socialna stiska

Vendar vse kaže, da svojevrstne energetsko-toplotne revolucije v Velenju (še) ne bo konec. V Ljudski iniciativi napovedujejo, da se bodo borili do konca. Kot je na nedavnem protestnem zboru povedal predstavnik iniciative Asmir Bečarević, od države zahtevajo znižanje davka za toploto, saj ogrevanje ni nobeno razkošje. Bečarević je tudi napovedal, da bodo zahtevali izključitev kuponov ogljikovega dioksida iz cene toplotne energije, saj jim je agencija za energijo potrdila, da je šaleški sistem daljinskega ogrevanja energetsko učinkovit. Iniciativa bo po njegovih napovedih s strokovnjaki pripravila vso potrebno dokumentacijo, da bo lahko na pravni način preganjala odgovorne za visoke cene ogrevanja.

V iniciativi se bojijo, da so in da bodo visoke položnice marsikoga pahnile v socialno stisko. Navajajo tudi, da bodo januarske položnice za najmanj tri zimske mesece pahnile pod prag revščine še tiste, ki so bili do zdaj nad njim. V podkrepitev napovedi je Sara Bajec iz iniciative dejala, da je v položnicah (za ogrevanje; op. a.) spomenik kriminala TEŠ 6, vsi dozdajšnji ukrepi občine pa da so zgolj – drobtinice.

Visoke cene so razburile Velenjčane. Ceno toplote bodo znižali za šest odstotkov. Načrtujejo obnovo daljinskega omrežja in toplotne postaje.

Dodatni ukrepi

Z Mestne občine Velenje pa sporočajo, da bodo pripravili dodatne analize in na podlagi teh tudi dodatne ukrepe, ki še zdaleč »ne bodo zgolj drobtinice«. Hkrati napovedujejo, da bo Komunalno podjetje Velenje s 1. februarjem za približno šest odstotkov znižalo ceno toplote.

»Za nižjo porabo toplotne energije in s tem posledično nižje položnice bomo opravili neodvisen zunanji pregled poslovanja Komunalnega podjetja Velenje, do konca leta 2027 bomo s sredstvi v višini več kot 20 milijonov evrov obnovili daljinsko omrežje in toplotne postaje. Z evropsko investicijsko banko smo v dogovorih o financiranju projektov energetskih sanacij stanovanjskih blokov,« pa je še zapisala Vesna Jeličić iz kabineta velenjskega župana Petra Dermola.

Zgodba iz ozadja

Se pa v ozadju plete še ena zgodba, ki bi utegnila imeti daljnosežne posledice ne le za Velenje, ampak za vso Šaleško dolino. Gre za napovedani prenos Termoelektrane Šoštanj in Premogovnika Velenje na DUTB oziroma slabo banko. Vse glasnejši so pomisleki, da bi v tem primeru tako TEŠ kot Premogovnik Velenje doletel stečaj skoraj zagotovo prej kot leta 2033, ko bo po napovedih Slovenija prenehala kopanje premoga.

»Ker država nima izdelanega energetskega koncepta, je odprt prostor za manipulacijo in zakulisne igre predvsem trgovcev z električno energijo, ki so v Sloveniji danes tisti, ki vodijo elektro-energetski sektor in tudi izvršno vejo oblasti,« opozarja velenjski svetnik iz vrst SD in nekdanji prvi mož Premogovnika Velenje Franc Žerdin.