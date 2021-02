Se je že začelo: več razredov v karanteni

Pozitivni testi napaka?

Testiranje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. FOTO: Voranc Vogel

Zaradi širjenja okužbe v osnovni šoli Simona Jenka v Kranju so v karanteni trije razredi, zato pouk spet poteka na daljavo. Podružnična šola Osnovne Šole Stražišče pa je po besedah ravnateljazaradi številnih okuženih zaposlenih od ponedeljka zaprta, poroča RTV Slovenija. V Kranju je bilo včeraj od 1090 testiranih v vzgoji in šolstvu pozitivnih kar 146 oseb, pozitivnih je bilo tako kar 13,3 odstotka testiranih. V nekaterih primerih danes zaposlene znova testirajo s PCR testi, še poročajo. Pred tednom dni je bilo tam pozitivnih sedem testiranih.Največ pozitivnih je bilo na ponedeljkovem testiranju na Osnovni šoli Stražišče, in sicer 22, pred enim tednom pa le eden. Več oddelkov je zato moralo oditi v karanteno in preiti na šolanje na daljavo. Kot je povedal Srečnik, so zaprli celotno podružnično šolo v Besnici. Na centralni šoli so odšli v karanteno en prvi, en drugi in en tretji razred. Na podružnični šoli v Žabnici pa so zaprli en oddelek vrtca in prvi razred, poroča STA.Vse, ki so bili na ponedeljkovem testiranju pozitivni, so danes povabili na testiranje s PCR testom v avlo Mestne občine Kranj. Enako velja tudi za ostale kranjske šolnike, ki so bili na ponedeljkovem testiranju pozitivni. Na Osnovni šoli Matije Čopa Kranj je bilo denimo pozitivnih šest zaposlenih, od tega dve učiteljici.Na testiranju so bili pozitivni tudi štirje učitelji na Osnovni šoli Simona Jenka, kjer je en izmed njih že v ponedeljek opravil tudi kontrolni PCR test, ki je bil negativen. Kot je ocenil ravnatelj, gre pri velikem številu ponedeljkovih pozitivnih testov v Kranju verjetno za neko napako. V karanteni imajo trenutno štiri od 23 oddelkov prvega triletja in en vrtčevski oddelek. Nekateri od njih so v karanteni tudi zaradi okužb med otroki.Planinšek je izpostavil, da je v luči kadrovskega izpada organizacija pouka zelo težka. Ravnatelji pa se znajdejo tudi pred vprašanjem, kako ukrepati. Prav tako ni povsem jasno, kaj storiti, če bi PCR testi pokazali negativne rezultate, ali morajo učitelji in celotni oddelki na podlagi pozitivnega hitrega testa vseeno oditi v desetdnevno karanteno.