Država prevzema dve tretjini na vsakega zaposlenega

V Sloveniji so v ponedeljek po podatkih vlade opravili 4536 PCR-testov na koronavirus, potrdili pa so okužbo pri 911 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 20,1 odstotka testiranih. S hitrimi antigenskimi testi je bilo testirano 32.763 ljudi, pozitivnih pa 708 oseb (2,2 %). V ponedeljek je umrlo 19 oseb, v bolnišnicah se na navadnih oddelkih zdravi 864 pacientov, na intenzivni pa 168 oseb (skupno 1032 pacientov) »V skladu z načrtom sproščanja ukrepov smo v rdeči fazi. Sedemdnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 1218 (včeraj 1223). Število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi covida 19 znaša 1032,« je na novinarski konferenci dejala»Predlagali smo predvsem dva ukrepa: podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo (do konca junija 2021), dodal se je ukrep subvencioniranja višje minimalne plače,« je povedal koordinator strokovne svetovalne skupine za pripravo PKP»Bilo je veliko pomislekov, saj lahko pride do tega, da podpira najbolj tista podjetja, ki izplačujejo najnižje plače, a ker bi se lahko povečala brezposelnost, se je država odločila za to. S tem se razbremenijo delodajalci, ki so bili prizadeti zaradi dviga minimalne plače.« Država prevzema približno dve tretjini bremena za šest mesecev. Gre za približno 50 evrov pri vsakem zaposlenem s takšno predpostavko (okoli 65.000 zaposlenih), ki jih bo prevzela država. »Od julija do decembra 2021 pa je bila sprejeta varianta dva, ko se dejansko pri tistih, ki prejemajo minimalno plačo, znižajo prispevki dejansko na minimalno.« Kot je dodal, se ta nižja pokojninska osnova zaposlenim ne bo poznala.V naslednjih paketih pa je treba razmišljati o izhodnih strategijah in ocena vladne skupine je, da se bo v drugi polovici leta začelo okrevanje. Ob zajezitvi epidemije, predvidoma spomladi, bi denar moral začeti krožiti.PKP 8 nadaljuje možnost bolniškega staleža do tri dni na letu brez obiska zdravnika, odpravlja se neenakost pri izplačilu kriznega dodatka v višini 200 evrov. »Mislim, da smo bistveno preveč pesimistični in da se premalo zavedamo, da smo v precej boljši situaciji kot lani približno tak čas,« je še dejal Lahovnik. PKP 8 predvideva 320 milijonov evrov iz proračuna.Sicer pa smo že poročali, da je več razredov slovenskih šol v karanteni . Institut Jožef Stefan (ISJ) napoveduje, da bi lahko pogoje za t. i. oranžno fazo ukrepov izpolnili šele v nekaj mesecih Direktorica DSO Vojnikje na novinarski konferenci povedala, da so se pri njih z okužbami srečali v oktobru 2020. »Smo eden prvih DSO, ki ima hitre teste za ugotavljanje protiteles za covid 19.« Dodala je, da so zaposleni v DSO Vojnik danes izgoreli. »Nismo debatirali, da je nekaj nemogoče narediti, preprosto smo naredili, ker je bilo to nujno.« Izvedli so 47 cepljenje pri stanovalcih in ni bilo nobenih zapletov. Zaposleni so se tudi cepili, le pri eni zaposleni je bila težava psihične narave.Psihologinjaje dejala, da se ji zdi, da so številke in ukrepi napačno interpretirane in celo zlorabljene. »Koliko psihološkega bremena bomo lahko nesli, je odvisno od naše psihične odpornosti. Te pa se lahko naučimo. Mi smo precej agilni in se dejansko znamo prilagoditi spremembam. Nehajmo se obremenjevati s stvarmi, nad katerimi nimamo nadzora. Raje se ukvarjajmo s tem, kaj lahko naredimo. Glejmo rajši pozitivno in tudi na otroke prenašajmo pozitivne dražljaje. Nam je težko, otrokom še toliko bolj. Pogrešajo stike, pogrešajo šolo. Vsaka negotovost je stresna, kar prinaša depresivne občutke. Moj apel staršem je, da lahko gremo skupaj čez to, skušajmo racionalizirati te odločitve, saj vemo, zakaj so takšne, ker je pač epidemiološka slika takšna. Pogovorimo se z otroki, jim razložimo, zakaj je tako, kot je.«