Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik imajo povečano število hospitaliziranih bolnikov s hudo obliko pljučnice, katere povzročitelj je bacil Francisella tularensis. Gre za bolezen, imenovano tularemija oziroma zajčja mrzlica. V zadnjih treh letih (do pomladi) teh primerov pri njih ni bilo, v zadnjih desetih dneh pa so jih imeli že pet. Vsi primeri prihajajo iz krajev ob Sorškem polju. Kmetovalce so zato pozvali, naj si pri spravilu sena nadenejo zaščitno masko. »Večina okužb je povezana s kmečkimi opravili, zato ljudem svetujemo, da pri spravilu sena uporabljajo masko...