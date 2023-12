Vatikan odredil razpustitev skupnosti sester Loyola, kjer je deloval Rupnik

Vatikan se je odločil razpustiti skupnost sester Loyola, v kateri je deloval nekdanji slovenski jezuit in umetnik Marko Rupnik, ki so ga zaradi obtožb o zlorabi redovnic izključili iz jezuitskega reda. Skupnost se mora v skladu z vatikanskim odlokom razpustiti v enem letu.

Sestre iz skupnosti Loyola so v četrtek v Ljubljani prejele dekret vatikanskega dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja o razpustitvi skupnosti zaradi resnih težav v zvezi z izvajanjem oblasti in načinom skupnega življenja, je na svoji spletni strani objavila ljubljanska nadškofija.

Odlok, ki ga je dikasterij izdal 20. oktobra, narekuje razpustitev skupnosti Loyola v roku enega leta.

Psihično in fizično zlorabljal

Decembra lani so v javnost prišli očitki nekdanjih redovnic iz skupnosti Loyola, da naj bi jih pater Rupnik v letih 1992-1993 psihično in fizično zlorabil. Med preiskavo primera je bilo poudarjeno, da med vpletenimi niso bile mladoletne osebe, dikasterij za nauk vere pa je po preiskavi sklenil, da so obtožbe zoper patra Rupnika že zastarale, zato so primer oktobra lani zaprli.

Papež Frančišek je oktobra letos ukinil zastaranje primera, da bi lahko stekel sodni postopek v zvezi z očitki zoper Rupnika, je takrat poročal Vatican News. Papež naj bi dikasterij za nauk vere zaprosil, da znova preuči primer.

Rupnika so sicer junija letos izključili iz jezuitskega reda. Po pisanju tednika Družina ga niso izključili zaradi obtožb o zlorabah, ampak »zaradi njegovega trmastega zavračanja zaobljube pokorščine«.

Družba Jezusova je po obtožbah sprva sprejela previdnostne ukrepe. Rupnik tako ni smel več spovedovati, biti duhovni vodja in voditi duhovnih vaj, ni smel javno nastopati brez dovoljenja krajevnega predstojnika. Rupnik je večino teh ukrepov kršil, zato se je Družba Jezusova zaradi njegove nepokorščine odločila za izključitev.

Rupnika so sicer konec avgusta kot duhovnika sprejeli oz. inkardinirali v koprsko škofijo. Kot so pojasnili, ga je koprski škof Jurij Bizjak sprejel na podlagi odloka o Rupnikovi odpustitvi iz reda jezuitov, njegove prošnje za sprejem ter na podlagi dejstva, da škof ne razpolaga z nobenim dokumentom, ki bi dokazoval, da je bil Rupnik pred cerkvenim ali državnim sodiščem spoznan za krivega očitanih mu zlorab.