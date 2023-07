Vas na mobilnik kličejo iz neznane številke iz tujine? Lahko se vam zgodi tole

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) uporabnike mobilne telefonije opozarja na previdno ravnanje, če na svojem telefonskem aparatu opazijo neodgovorjene klice iz tujine. V primeru prevare se namreč lahko soočijo z visokimi stroški.

Na Akos se je v zadnjem času obrnilo več uporabnikov, ki naj bi jim bili zaračunani klici na neznane telefonske številke iz tujine. Največkrat omenjajo klice iz številk s predponami +255 (Tanzanija), +212 (Maroko), +216 (Tunizija), +235 (Čad) in podobno.

V primeru prevare vas čakajo visoki stroški. Foto: Blaž Samec

Zato so opozorili, da je sprejem dohodnega klica iz tujine praviloma brezplačen, kar pa ne velja, če uporabnik klic vrne. Povratni klic bo obračunan kot odhodni klic po cenah za mednarodne klice. Ker so te lahko nekajkrat višje od domače tarife, lahko klic povzroči visoke stroške. Na Akosu zato svetujejo razmislek, ali je uporabnik klic iz naštetih držav pričakoval in ali ga res želi vrniti.

Če posumite, da gre za prevaro, klic nemudoma prekinite

V primeru, da uporabnik klic vrne, naj se se po koncu prepriča, ali je bil resnično prekinjen. Najbolje je v takem primeru izklopiti mobilni aparat in ga znova zagnati. Če uporabnik ob klicu posumi, da gre za prevaro, mu na Akosu svetujejo, da klic nemudoma prekine.

Priporočajo tudi blokiranje takšne telefonske številke ter vklop možnosti nadzora porabe storitev pri svojem operaterju. Tovrstni mehanizmi teh klicev ne bodo ustavili, lahko pa učinkovito omejijo izdatke na mesečni ravni, so še zapisali.