Vas mika skok v morje ali jezero? Preverite, koliko stopinj ima voda! Imamo vse podatke

Vse višje temperature nas kar vabijo in kličejo, da se osvežimo v morju, kjer so temperature že kar prijetne. V četrtek pa se je začela tudi uradna kopalna sezona na rekah in jezerih in bo trajala bo vse do 15. septembra.

Trenutno sta najtoplejši Blejsko jezero in morje, kjer so namerili dobrih 21 stopinj Celzija, Bohinjsko jezero pa ima med 10 in 18 stopinj Celzija. Ob poletnem vremenu se bodo v naslednjih dneh ogrele tudi reke. Agencija za okolje (Arso) pa ob tem opozarja, da odsvetujejo kopanje po dežju.

Najnovejše informacije o temperaturah kopalnih voda najdete tukaj.

Takšna je temperatura kopalnih voda. FOTO: Arso

Slovenija po odličnosti obalnih kopalnih voda ostaja v evropskem vrhu. Oceno odlično so prejele vse kopalne vode na Blejskem in Bohinjskem jezeru, na Soči in skoraj vse na morju ter Kolpi.

Zadostno stanje v Sloveniji ostaja v kopališču Žusterna ter v Primostku na Kolpi, kar je posledica onesnaženja v preteklih letih. Dobre kakovosti so kopalne vode na Nadiži, Idrijci v Bači pri Modreju, Krki in na nekaterih mestih na Kolpi, so pojasnili na Arsu.

Kakovost vode na obalnih kopališčih, ki predstavljajo dve tretjini vseh ocenjenih kopališč, je na splošno boljša kot na kopališčih v celinskih rekah in jezerih. Razlog za to je večja samočistilna sposobnost morja, pojasnjujejo na Arsu.