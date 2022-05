Varnejša šolska pot z 3D-zebro

V Mestni občini (MO) Murska Sobota v križišču Severjeve in Borovnjakove ulice (v neposredni bližini OŠ I), MO Novo mesto in v Črnomlju so v uporabo predali prvo 3D-zebro, inovativni prehod za pešce za varnost najranljivejših v prometu. Občine so se namreč pridružile projektu Zavarovalnice Generali in Zavoda Varna pot, v katerem so združili moči na področju zagotavljanja večje varnosti pešcev, posebno otrok in starejših, kolesarjev ter voznikov skirojev.

Z umeščanjem inovativnih tridimenzionalnih prehodov za pešce želijo na območjih umirjenega prometa zmanjšati število žrtev in voznike spodbuditi k dodatnemu zmanjšanju hitrosti ter večji pazljivosti. Lani so bile prve 3D-zebre že zarisane v občinah Velenje, Ptuj in Ljubljana, letos so jih v uporabo predali tudi v občinah Piran, Kobarid, Kranj (včeraj pred Osnovno šolo Predoslje) in Maribor (v torek v bližini Osnovne šole Kamnica). Prehod je videti kot navidezna ovira na cestišču, zaradi česar vozniki dodatno zmanjšajo hitrost, ki je na območju umirjenega prometa že omejena

»Leto 2021 si bomo z vidika varne mobilnosti zapomnili z grenkim priokusom. Število umrlih se je namreč v primerjavi s prejšnjim letom povišalo za 42,5 odstotka. Tako smo žal cilj Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022 (77 smrtnih žrtev) presegli za kar 48 odstotkov. Tudi analiza napredka držav EU 2019–2021 je Slovenijo umestila na dno lestvice, kot državo z najmanjšim napredkom. Skupno število umrlih ranljivih udeležencev cestnega prometa je leta 2021 znašalo 53 odstotkov vseh umrlih, njihov delež je tako v letu 2021 največji v zadnjem petletnem obdobju. Ne pozabimo pa, da ima vsak od njih ime, priimek in svoje najdražje. Številke so, žal, dovolj zgovorne,« je izpostavil Robert Štaba iz Zavoda Varna pot.

Križišče Severjeve in Borovnjakove ulice v neposredni bližini OŠ I Murska Sobota je opremljeno s 3D-zebro. FOTOgrafije: Mediaspeed.net

Prvo 3D-zebro na Dolenjskem so dobili na šolski poti v Novem mestu, natančneje v Trdinovi ulici pri osnovni šoli Grm. Dogodek ob predaji nove 3D-zebre v Novem mestu so s pesmijo obogatili učenci in zborček Otroškega pevskega zbora OŠ Grm ter raper Trkaj. Istega dne so namenu predali tudi 3D-zebro v Črnomlju, in sicer pri Enoti Loka Vrtca Otona Župančiča.