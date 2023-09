ZOO Ljubljana: koncert za orkester, osla, kačo in želvo (FOTO)

V ZOO Ljubljana je minulo soboto potekal živalski karneval zavarovalnice Vita z veliko in malo začetnico. »Ob zaključku počitnic in ob vstopu v novo šolsko leto v Živalskem vrtu Ljubljana skupaj z zavarovalnico Vita tradicionalno pripravimo zabavo za vso družino,« je povedala direktorica Živalskega vrta Ljubljana Barbara Mihelič.

»Ob 20-letnici zavarovalnice Vita in 15-letnici sodelovanja z živalskim vrtom smo 1. in 2. septembra v ZOO Ljubljana prvič pripravili koncert klasične glasbe med živalmi, na katerem so glasbeniki orkestra Slovenske filharmonije izvajali skladbe Živalskega karnevala skladatelja Camilla Saint-Saënsa (1835–1921) v sklopu družinskega abonmaja v novi sezoni z geslom Gremo v naravo. Komična suita Živalski karneval je v ZOO Ljubljana pritegnila več ljubiteljev živali in glasbe, kot jih gre v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma.«

Nastopila je tudi direktorica ZOO Barbara Mihelič (desno).

Najmlajši so spoznavali različne živali.

Igrišča v živalskem vrtu so med najbolj priljubljenimi v mestu.

Vsi zapeli Vse najboljše

Direktor Slovenske filharmonije Matej Šarec je dejal, da so kljub izzivom, ki jih takšna izvedba prinaša, izkoristili izjemno priložnost in okolje, da je lahko občinstvo skladbo o živalskih glasovih poslušalo kar med pravimi živalskimi predstavniki v naravnem avditoriju. Za sedenje so porabili vse bale slame in sena in tudi podloge za sedenje, pa jih še vedno ni bilo dovolj za vse, zato so obiskovalci zasedli še tribuno morskih levov ter okoliške zelenice.

Živalski karneval je najslavnejše komorno delo francoskega skladatelja. Zaradi osnovnega koncepta, po katerem vsako od glasbil v zasedbi predstavlja eno žival, skladbo v šolah zelo pogosto uporabljajo kot prvo stopnico k spoznavanju glasbil, starejšim poslušalcem pa fascinantne skladateljeve domislice in virtuoznost poustvarjalcev ponujajo pravo glasbeno poslastico. Saint-Saëns je samega sebe dojemal zelo resno.

Harfistki v živalskem vrtu

Sladkali so se s palačinkami.

Pravzaprav tako resno, da je do smrti prepovedal javno izvajanje ene svojih najbolj znanih skladb, ker bi škodovala njegovemu ugledu skladatelja resne glasbe. Ta je danes eno od del, po katerih si Saint-Saënsa najbolj zapomnimo, in je bila navdih za glasbo Johna Williamsa za filme o Harryju Potterju. Tako ne preseneča, da so se glasbenikom na odru pridružili tudi osel, kača in želva. Dogodek je privabil 3500 obiskovalcev, ki so slavljencem zapeli Vse najboljše v popolni, a prisrčni disonanci in družbi Čukov, ansambla, ki ima v svojem programu zagotovo največji živalski vrt.

Tudi dobrodelno

Izvirna otroška igrišča Živalskega vrta Ljubljana so med najbolj priljubljenimi v prestolnici. Živalski vrt Ljubljana se ponaša s tremi, nekoliko drugačnimi otroškimi igrišči, le malokdo pa ve, da za vsemi stoji že petnajstletno sodelovanje z zavarovalnico Vita, ki je doslej največji pokrovitelj Živalskega vrta Ljubljana. Začetki segajo v leto 2008, ko se je mladi kolektiv ob prvi petletki odločil, da jubilej zaznamuje z darilom najmlajšim zavarovancem.

Nastalo je prvo drugačno otroško igrišče Začarani gozd, ki pripoveduje zgodbo o slovenskih mitičnih živalih in izvirno pomaga razbijati predsodke do kač, pajkov in zmajev. Za tem sta ob nadaljnjih petletkah ob podpori zavarovalnice nastali še centralno igrišče Afriška vas in igrišče Žabji skok, v vmesnih letih pa so skupaj uresničili številne projekte, od katerih je obiskovalce zagotovo najbolj razveselila nova ograda za tigrico Vito in tigra Vita. Zavarovalnica je svoj odtis pustila tudi na označevalnih tablah o živalih, aplikaciji ZOOmeter, pri ozvočenju morskih levov, vsako leto pa je obiskovalce razveselila tudi z ležalniki v senci. In pravijo, da še niso rekli zadnje!

Spoznavanje živali

Dobro obiskana

V ZOO Ljubljana so tako več kot uspešno izpeljali tradicionalno razigrano zadnjo počitniško soboto. Ta dan lahko otroci brezplačno uporabljajo vsa igrala, se sladkajo s palačinkami in sladoledom, ustvarjajo, pa tudi naučijo se kaj novega, saj so jim na voljo številne zabavno-poučne stojnice in lutkovne predstave. Hiša otrok in umetnosti je tokrat poskrbela za lutkovno predstavo, Hiša eksperimentov za zanimive poskuse, dobrodelna nota pa tudi tokrat ni razočarala. Zbirali so uporabne igrače in glasbila za otroke iz socialno ogroženih družin.

Tokrat smo bili priča vedno izjemnemu, v ZOO Ljubljana pa tudi zares edinstvenemu doživetju, kjer je bilo mogoče glasbene stavke leva, laboda, želve in preostalih živali poslušati v neposredni bližini predstavnikov teh vrst, ki so služile kot navdih skladatelju. Dogodek bo tudi tistim, ki se ga niso mogli udeležiti, pustil nekaj trajnega in poučnega, in sicer nove pedagoške table Oglašanje ptic urbanega gozda Rožnika.

Ustvarjalne delavnice