V vodarni v preteklosti znani kot Salonit Anhovo, prišlo do kemičnega onesnaženja pitne vode

Včeraj okrog 16. ure je režijski obrat Občine Kanal prejel obvestilo prebivalcev vasi Močila kasneje pa tudi iz industrijske cone Anhovo o nenavadnem vonju vode iz vodovodnega omrežja.

Župan Miha Stegel in režijski obrat Občine Kanal ob Soči so se nemudoma odzvali ter poiskali izvor onesnaženja. V vodarni podjetja Alpacem Cement, v preteklosti znano kot Salonit Anhovo, je prišlo do kemičnega onesnaženja pitne vode.

Režijski obrat je skupaj s podjetjem nemudoma prekinil distribucijo vode iz vodarne. Občina je obvestila pristojne institucije ter sprožila ustrezne postopke ter obvestila prebivalce in podjetja. Prepovedala se je uporaba pitne vode v naseljih Močila, Gorenje Polje in v sami industrijski coni Anhovo. Že včeraj se je s cisternami zagotovila nadomestna oskrba s pitno vodo. Prav tako so bili včeraj odvzeti vzorci za laboratorijske analize.

So kriva vzdrževalna dela?

Trenutno sumijo na onesnaženje s stirenom. Onesnaženje bi bilo lahko povezano z vzdrževalnimi deli na enem od prehodnih rezervoarjev za čiščenje filtrov.

Trenutno sumijo na onesnaženje s stirenom. FOTO: Občina Kanal Ob Soči

Preliminarni rezultati analiz danes ob 15. uri so pokazali na vsebnost stirena na vseh odvzemnih mestih. Trenutno s civilno zaščito iščemo rešitve za čimprejšnjo vzpostavitev vodooskrbe, vendar zaradi zahtevnosti čiščenja sistema pričakujejo, da bo nadomestna oskrba s pomočjo cistern potrebna vsaj še nekaj dni. Trenutno prepoved uporabe vode iz vodovodnega sistema velja za 160 ljudi v naseljih Močila in Gorenje Polje.

Lahko bi bilo ogroženih še več ljudi

Vodovodni sistem Mrzlek in naselja Deskle in Anhovo niso povezana z vodarno Močila in kot taka niso bila izpostavljena onesnaženju. Hvaležni smo, da smo s pomočjo države in s podporo prebivalcev uspeli pridobiti sredstva za navezavo na vodni vir Mrzlek. Brez tega projekta bi bilo sedaj ogroženo več kot 1200 ljudi.

Župan se je s predstavniki režijskega obrata danes dopoldne že sestal s prebivalci obeh vasi in jim predstavil dosedanje ugotovitve, aktivnosti in ocene, ponovno pa naj bi jih z aktualnimi razmerami seznanil že danes zvečer.