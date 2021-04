V veljavi nova pravila: vse to se danes odpira

Z današnjim dnem se sproščajo številni ukrepi, ki jih je vlada sprejela v želji po zajezitvi širjenja koronavirusa. Po večmesečnem premoru bodo danes prve goste lahko sprejeli nastanitveni obrati po vsej državi. Omejitev ne glede na velikost je največ 30 sob. Za uporabo nastanitve pa morajo gosti predložiti negativen test na okužbo z novim koronavirusom ali dokazilo o prebolelosti ali cepljenju. Ponovno je mogoče unovčevanje turističnih bonov.



Dokazila, da niso okuženi oz. da so covid 19 že preboleli ali bili cepljeni, morajo gostje osebju predložiti, ko se prijavijo za bivanje v nastanitvenem obratu. Ta pogoj ne velja za goste, ki še niso dopolnili 15 let in v nastanitvenem obratu bivajo s svojimi starši ali skrbniki. Nastanitveni obrati lahko ponujajo tudi storitve za dobro počutje, denimo koriščenje bazena, a le za svoje goste.



V turistični panogi so dodatno odpiranje dejavnosti pozdravili, kritični pa so do pogojev delovanja. Vlada je to odločitev sprejela v sredo zvečer, sektor pa je opozoril, da je bilo za operativne postopke zelo malo časa in da ponudniki v tako kratkem času niso sposobni pripeljati gostov. Zaradi omejitve pri številu sob večji ponudniki razmišljajo, ali se jim odpiranje sploh splača.

Zelena luč za športna tekmovanja in rekreativne dejavnosti

Danes se sproščajo tudi vsa športna tekmovanja in treningi, rekreativni šport pa je dovoljen ne le posamično, ampak tudi v skupini do 10. Odlok velja do vključno 2. maja, potem bo vlada vnovič preverila ukrepe glede na zdravstveno stanje v času epidemije. Omogočena je samostojna ali strokovno vodena vadba v skupini do 10 vadečih. Za rekreacijo in športne programe se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine in površine za šport v naravi ter šolski športni objekti. Dovoljeni so tudi javnoveljavni programi usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid po zakonu o športu, prav tako z omejitvijo do 10 oseb.



Odlok o začasnih omejitvah športnih aktivnosti nalaga tudi testiranja športnikom in članom njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter za organizacijsko osebje, nujno za izvedbo tekmovanj. Morajo se testirati z enim izmed dveh načinov; s hitrim ali PCR-testom na 48 ur. Prav tako se morajo testirati strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, vendar enkrat tedensko s hitrim antigenskim testom.

Študenti na hibriden način

Z današnjim dnem se po več mesecih študija na daljavo v študijske klopi vračajo študenti. Študijski proces bo potekal hibridno kot ob začetku leta. Študenti bodo v manjših skupinah obiskovali predavanja v živo, del pa jih bo poslušal predavanje prek spleta.



