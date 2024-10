V Termah Banovci pričeli z gradnjo novega butičnega hotela Narcisa (FOTO)

Iz enih izmed pomurskih term oziroma zdravilišč prihajajo vesele novice, ko gre za razvoj turizma na skrajnjem severovzhodu države. V Termah Banovci so namreč začeli gradnjo novega hotela Narcisa.

»Naša vizija je preprosta - ustvariti prostor, kjer se tradicija prepleta s sodobno eleganco, kjer se prebudijo vsi vaši čuti in kjer vsaka podrobnost šteje. Hotel Narcisa bo imel 31 čudovitih sob, 4 zvezdice in bo ponujal okolju prijazno, unikatno izkušnjo, ki bo gostom omogočila, da se popolnoma sprostijo in uživajo v mirnem okolju Prlekije,« poudarjajo v Termah Banovci, kjer vsem zahvaljujejo za razumevanje med gradnjo, saj bodo vse njihove storitve še naprej na voljo in poskrbeli bodo, da bo obisk pri njih vedno prijeten.

FOTO: Arhiv Term Banovci

Dostop s parkirišča do recepcije bo zaradi del delno spremenjen, kar so ustrezno označili.

Investicija bo pripomogla s skladnemu razvoju turizma na nacionalni kot tudi regionalni ravni. Prispevala bo k pomembnemu trajnostnemu razvoju, dvigu kakovosti turistične ponudbe in konkurenčnosti podjetja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, povečanju nastanitvenih kapacitet, razvoju novih, tržno zanimivih, edinstvenih turističnih produktov (doživetij), pomembnemu razvoju na področju digitalizacije in krepitvi kompetenc zaposlenih. Hotel bo zgrajen iz naravnih materialov, bo energetsko varčen, okoljska trajnost bo zagotavljala najvišjo kakovost bivanja.

Z digitalizacijo procesov in komuniciranja z zaposlenimi in strankami bo dosežena večja stroškovna učinkovitost kot tudi napredek v razvoju.

FOTO: Arhiv Term Banovci

Ko bo naložba končana, bo novi hotel Narcisa ponujal unikatna doživetja, ki jih odlikuje osebni pristop, domačnost in prijaznost. Ohranili in še nadgradili bodo ponudbo, s poudarkom na zdravem načinu življenja, termalni vodi, programih za aktivno preživljanje prostega časa, wellness ponudbi.

Sedanje Terme Banovci in bodoči hotel Narcisa. FOTO: Arhiv Term Banovci

V sodelovanju z lokalnimi ponudniki bodo v ospredje postavili domačo kulinariko in vinsko izkušnjo. Gre za trajnostno naravnano investicijo, s katero želijo gostom ponuditi »več in veliko bolje« in tako izboljšati turistično ponudbo v Prlekiji.

Vrednost investicije, ki bo zaključena predvidoma aprila 2026, znaša 6.455.383,02 evra, projekt pa se bo v višini 1.799.571,35 evrov financiral iz pridobljenih evropskih sredstev.