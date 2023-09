V tem tednu bo v Ljubljani zaprtih več cest: preverite, katere

V soboto se je začel teden mobilnosti, osrednja kampanja Evropske komisije za spodbujanje čistega in trajnostnega prevoza, v kateri sodelujejo tudi številne slovenske občine. Tednu mobilnosti se je pridružilo približno 50 držav, dejavnosti ozaveščanja pa se bodo končale 22. septembra s tradicionalnim dnevom brez avtomobila.

Občine po državi organizirajo najrazličnejše dejavnosti in programe, s katerimi bodo skušale spodbuditi pametne prometne rešitve, ki zmanjšujejo porabo energije in emisije, prihranijo denar in spodbujajo zdrav način življenja. Največ, kar 80 dogodkov, se bo v tem tednu zvrstilo v Ljubljani.

V petek bo uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa brezplačna, prav tako bodo brezplačna parkiranja na parkiriščih P+R. Napovedali so tudi deset trajnih ukrepov.

V petek, na dan brez avtomobila, bodo za motorni promet zaprte nekatere ceste:

ČS Bežigrad: zapora Črtomirove ulice med 9. in 13. uro

ČS Črnuče: zapora dela Primožičeve ulice med 9. in 12. uro

ČS Moste: zapora povezovalne poti od Brodarjevega trga do Rusjanovega trga med 7. in 20. uro

ČS Trnovo: zapora Eipprove ulice med 9. in 13. uro

ČS Dravlje: zapora Kamnogoriške ceste od križišča z Ulico bratov Babnik do križišča s Čebelarsko ulico med 9. in 12. uro.

Akcije po državi

Na ljubljanski občini opozarjajo, da bo med 8. in 18. uro spremenjen tudi prometni režim na Cesti slovenskih kmečkih uporov (cesta na Grad). Obiskovalce tako kot vse druge dni v letu vabijo k trajnejši izbiri dostopa do Gradu – po kateri izmed pešpoti ali s tirno vzpenjačo.

Več prireditev in dejavnosti bodo v tem tednu priredili tudi v Kranju, Celju, Novem mestu, Medvodah, Kočevju, Ilirski Bistrici, Velenju in Kopru, kjer bo mestni in primestni avtobusni prevoz cel teden brezplačen.

Posebnost letošnje izvedbe tedna mobilnosti so dejavnosti za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje po državi. Pod geslom Pospravimo ulice bodo občine prebivalce ozaveščale, da lahko kljub primerni infrastrukturi obstajajo slabe prakse, ki onemogočajo ali otežujejo hojo in kolesarjenje. Med ovire med drugim spadajo napačno parkirani avtomobili, neprimerno postavljeni smetnjaki in nevzdrževane zelene površine.