Po sončnem ponedeljku bo tudi v torek pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija, poroča Arso.

V sredo in četrtek nas tudi čaka sončno in vroče vreme, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. V sredo popoldne pa lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta.

V torek bo namreč nad nami območje visokega zračnega tlaka, k nam bo prehodno dotekal precej suh zrak. Na Neurje.si smo zasledili fotografiji, ki prikazujeta vdor hladnejšega zraka na višini 850 hPa (1500 metrov nadmorske višine) iznad Atlantika nad zahodno in osrednjo Evropo. Barvni gradient nakazuje ohladitev v nižjih plasteh ozračja s temperaturami od 18 do 22 stopinj Celzija, ki bodo veljale za obdobje enega tedna.

»Gre za primerjavo med jutrišnjim dnem ter prihodnjim torkom. Ob prehodu fronte lahko pričakujemo razvoj močnejših neviht, saj obstaja velika temperaturna razlika med dvema zračnima masama. Če bo nad severnim Sredozemljem nastalo drugo ciklonsko območje, lahko ob morju (ki je zelo toplo) pričakujemo razvoj neviht močnejše narave z močnejšimi nalivi, ki bi se nato širili proti Kvarnerju in južni ter osrednji Sloveniji (v drugem tednu). Predvsem vzbuja skrb dejstvo, da smo pred kratkim že imeli silovite poplave, zdaj pa nam vremenski izračuni nakazujejo še eno možnost, čeprav je jesen še zelo daleč, ko bo deževje še bolj intenzivno,« so zapisali.

Tudi v gorah

Bo pa vroče, tudi v gorah. Pri načrtovanju svojih aktivnosti pomislite na to. Zaščitite se pred soncem, tako kožo kot glavo, sploh če ste bolj občutljivi. Razen srede popoldne bo vreme zanesljivo, v sredo pa lahko z malo previdnosti v popoldanskem času tudi izpeljete kakšno daljšo gorsko turo. Če slabo prenašate vročino, priporočamo bolj gozdno pot ali pa razdelite čas hoje na jutro in zgodnji dopoldanski čas ter pozno popoldne in večer. Vzemite s sabo dovolj tekočine, sploh če na poti ni možno dobiti pijače.

Temperatura morja

V slovenski Istri bo do petka precej jasno in mirno s šibkimi krajevnimi vetrovi – zjutraj bo pihal burin, pozno dopoldne maestral. Prav zaradi obrata vetra bo ob obali sredi dneva in popoldne manj vroče kot v notranjosti slovenske Istre. Morje bo vse dni mirno, popoldne pa rahlo vzvalovano. Temperatura morja je okoli 27 °C.