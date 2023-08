So vas prizadele poplave? Tako do izredne denarne socialne pomoči na CSD

Po ujmi, ki je prizadela Slovenijo, so se mnogi znašli brez strehe nad glavo, nekateri imajo poplavljena domovanja, nekateri tudi bivalne prostore polne raznoraznih nanosov. Odpravljanje posledic bo dolgotrajno, predvsem pa drago. Na tem mestu opozarjamo na pomoč v obliki izredne denarne socialne pomoči. Za Val 202 je na to temo spregovorila Špela Zupan iz skupnosti Centrov za socialno delo (CSD).

Kdo je upravičen do izredne denarne socialne pomoči

Do izredne denarne socialne pomoči so upravičeni posameznik, par ali družina, ki se znajde v materialni stiski ali pa ima izredne stroške, povezane s preživljanjem. Tudi v primeru poplav.

Koliko znaša izredna denarna socialna pomoč

Odvisno med drugim od števila družinskih članov, od njihovih dohodkov, premoženja, prihrankov in pa tudi za kakšen namen oseba družine to pomoč potrebuje. Mesečno se lahko dodeli največ v višini zakonsko predpisanega minimalnega dohodka za to osebo oziroma družino, letno največ v dveh teh zneskih, v primeru naravnih nesreč pa petih takih zneskov, pravi Zupanova.

Za samsko osebo trenutno znaša 465,34 evra mesečno, petkratnik pa nekaj več kot 2400 evrov.

Kaj vse moram prinesti

Podati je treba vlogo, v njej opisati razmere, v katerih so se znašli, in navesti, za kakšno namen se pomoč potrebuje, in predložiti dokazila (denimo zadnje tri bančne izpiske pred mesecem podajanja vloge). Zaposleni na CSD utegnejo prosilca (ali več teh) obiskati na domu. Vsekakor, če ste v dvomih, katera dokazila vse potrebujete, se obrnite na CSD, na vlogo pa zaradi hitrejšega stika pripišite še telefonsko številko.

Kdaj dobim pomoč

Prva sredstva bodo nakazana predvidoma 21. septembra. A pozor: treba jo je porabiti v 30 dneh od dneva nakazila in v 45 dneh na CSD predložiti dokazila, da je bila ta pomoč res namensko porabljena.

Minister za delo Luka Mesec je v četrtek napovedal izredno solidarnostno pomoč. Koliko bo znašala in več o ukrepih vlade pa v članku Vlada opredelila nove interventne ukrepe, Mesec napovedal izredno solidarnostno pomoč.