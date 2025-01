Veliki leščur (Pinna nobili) je največja školjka Sredozemskega morja, to je tudi edino območje, kjer jo najdemo. Je izjemno pomembna, saj povečuje biotsko pestrost na morskem dnu in s tem pripomore k zdravju morskega ekosistema. Njena velika lupina namreč zagotavlja površino in življenjski prostor za številne vrste, kot so alge, rakovice, plaščarji in druge školjke. Na razstavi V spomin velikim so na ogled umetniške interpretacije velikega leščurja. Žal je prihod tujerodnega parazita v zadnjih letih povzročil njegovo množično umiranje in drastično zmanjšanje populacije. Zdaj je na seznamu kr...