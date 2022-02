V objemu Ravenske Podkočne so Jezerjani kljub koronavirusu uspešno izpeljali tekmo za slovenski pokal v spomin na gorska reševalca, začetnika tekmovalnega turnega smučanja v Sloveniji Luko Karničarja in Rada Markiča, ter preostale gorske reševalce, ki živijo v njihovih mislih, je povedal Milan Šenk iz Planinskega društva Jezersko.

Korona jih ni ustavila. FOTOgrafije: Fritz Klaura

Organizacija turnosmučarskega tekmovanja po gozdovih, vlakah, s snegom pokritih meliščih, napihanem, suhem in mokrem snegu pod stenami jezerskih gora je prava poslastica. Letos so s pomočjo narave, ki je poskrbela za nekaj več bele odeje, tekmo prestavili v okolje za zabavo, ki jo poznajo samo turni smučarji.

Nič ni stalnega, vse je novo, le nakloni ostanejo, tudi za te pa nekateri starejši tekmovalci pravijo, da so v zadnjih letih strmejši. Štajerci bi rekli, smo ga žgali, je dejal Šenk: »In res je bilo tako. Boj za prva mesta je vedno na meji možnega od starta do cilja. Favoriti so znani, razplet pa povsem neznan. Mogoče je še najbolj presenetil Anže Šenk, ki od decembra znova diha jezerski zrak.«

Bili so najhitrejši Pri mladincih je zmagal Klemen Španring pred Majem Pritržnikom in Vidom Praprotnikom Čuričem, pri ženskah pa Polona Virnik Karničar pred Nino Hafner Karničar in Anjo Karničar. V članski konkurenci je bil najhitrejši Luka Kovačič, drugi je bil Anže Šenk in tretji Matjaž Mikloša. Med veterani je zmagal Tone Karničar pred Milanom Šenkom in Francijem Zadnikarjem, v kategoriji gorskih reševalcev pa Anže Šenk, drugi je bil Miha Rakar in tretji Robert Pritržnik.

Pomerili so se tudi rekreativci in rekreativke na kratki progi. Na koncu so se razveselili praktičnih nagrad sponzorjev. Seveda gre pohvala organizatorju, Planinskemu društvu Jezersko, ter drugim društvom in občini, ki so kot vedno sodelovali pri pripravi in izvedbi tekmovanja. Pred razglasitvijo rezultatov pri lovskem domu na Zgornjem Jezerskem je navzoče pozdravil župan občine Jezersko Andrej Karničar.