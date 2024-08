V soboto izginil 80-letni Janez! Ste ga videli?

Policisti Policijske postaje (PP) Ljubljana Šiška so bili v petek obveščeni, da svojci pogrešajo 80-letnega Janeza Curka iz Ljubljane. Visok je okoli 170 centimetrov, kratkih rjavih sivih las, oblečen je v sivo-rjave kratke hlače in modro majico s kratkimi rokavi, obut pa je v črne športne copate, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Nazadnje je bil viden v soboto, 10. avgusta, popoldne v Ljubljani. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, policisti prosijo javnost za informacije.

Pogrešan je Janez Curk. FOTO: Pu Ljubljana

Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.