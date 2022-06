Pred 77 leti so se v teh dneh odvijala sklepna dejanja druge svetovne vojne in marsikateri zločinec je moral poplačati kazen za svoje grehe. Med njimi je bil tudi Odilo Globočnik, največji slovenski morilec in šesti najhujši nacistični krvolok. Slovenec, ki to ni hotel biti, se je neslavno vpisal v zgodovino kot prvi množični morilec, ki je pri tem uporabljal industrijske metode, saj je obveljal kot izumitelj plinskih celic. Odgovoren je za smrt najmanj dveh milijonov ljudi. Pokopan na Svinjski trati Potem ko so ga na idilični planini Mössl nad Belim jezerom (Weissensee), kjer se je skrival ...