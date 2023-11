Le kdo je strah in trepet v radgonskem delu Slovenskih goric? Ni še povsem jasno, kdo je pred nedavnim pokončal čredo ovac Golnarjevih iz Sovjaka pri Svetem Juriju ob Ščavnici, kdo pri Negovi, so bili to potepuški psi ali šakali? Po neuradnih podatkih je bilo v zadnjih dneh, še najbolj pa v torek in sredo v večernem in nočnem času, pokončanih najmanj 20 različnih domačih živali. Nekateri lastniki niti ne prijavljajo dogodkov na svojih pašnikih, v oborah ali hlevih, nekateri se sploh nočejo izpostavljati, saj se bojijo lastnikov domnevnih psov, klavcev, kot jih imenuje ena izmed naših sogovorn...