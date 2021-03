V Sloveniji razglasili visoko stopnjo ogroženosti zaradi te bolezni

Za celotno ozemlje Slovenije velja visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge (APK) pri divjih prašičih (zbolijo tudi domači prašiči), so danes sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).



Bolezen, ki prizadene le prašiče, za ljudi ni nevarna. Širi se ne glede na državne meje in ima resne socialnoekonomske posledice, predvsem zaradi omejitev trgovanja in mednarodne trgovine z živimi prašiči, mesom ter izdelki, ki izvirajo iz prašičev.



Med evropskimi državami so letos, upoštevani so podatki do 26. februarja 2021 – primere pri domačih prašičih zabeležili v Romuniji (230), Srbiji (11) in Ukrajini (2). Številke so precej večje, ko govorimo o divjih prašičih: Madžarska (789), Poljska (610), Romunija (398), Nemčija (345), Slovaška (283), Bolgarija (118), Latvija (62), Litva (27), Estonija (20), Italija (4), je razvidno iz javno dostopnih podatkov uprave za varno hrano. Do tega datuma v Sloveniji ni bil zaznan primer afriške prašičje kuge.



Z dnem uveljavitve sklepa o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi APK pri divjih prašičih so se v Sloveniji začeli izvajati nekateri ukrepi iz zakona:



– prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije;

– izvedba intenzivnega odstrela divjih prašičev z namenom zmanjševanja populacije divjih prašičev;

– prepoved krmljenja živalskih stranskih proizvodov na krmiščih, do katerih imajo dostop divji prašiči;

– izvajanje biovarnostnih ukrepov v zvezi z lovom, kot so čiščenje in razkuževanje obutve, vozil in opreme, vodenje podatkov o udeležencih na skupinskih lovih, ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi;

– ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči (prijava najdbe poginulega divjega prašiča na številko 112 z namenom izvedbe preiskav na APK).

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: