V slabem tednu dni umrlo 11 bolnikov s covidom-19: To ni bolezen, ki bo izginila

»Zadnji čas je veliko obolelih s covidom-19, vse več jih potrebuje tudi bolnišnično zdravljenje. Covid je razširjen tudi med zaposlenimi v bolnišnicah, kar povzroča težave. Poleg covida-19 je na pohodu respiratorni sincicijski virus, ki je za otroke do dveh let in za starejše imunsko oslabljene ljudi zdaj nevarnejši od covida-19. Na srečo se gripa še ni zares začela,« je v pogovoru za Delo razkrila dr. Tatjana Lejko Zupanc, infektologinja in predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana.

Kaj pa cepljenje?

Poudarja, da covid-19 ni bolezen, ki bo izginila, nasprotno, poleg drugih, običajnih zimskih virusov imamo zdaj še covid. »K svojemu zdravniku gremo, če bolezen poteka v hujši obliki ali če smo v tvegani skupini starejših od 65 let, s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunsko manj odporni. Če bo treba, bo zdravnik obolelemu dal zdravilo proti covidu. Če bo stanje še težje, se bo posvetoval z bolnišnico in obolelega napotil tja. V bolnišnici razpolagamo z intravenoznim zdravilom, ki ga injiciramo v žilo tri dni zaporedoma,« pove sogovornica in doda, da cepljenje proti covidu-19 priporoča tistim, ki imajo možnosti za težji potek bolezni: starejšim od 65 let, bolnikom s kroničnimi boleznimi in imunsko manj odpornim bolnikom.

Statistika Covid-19 Po podatkih Nacionalni inštituta za javno zdravje (NIJZ) je število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh bilo 86. V zadnjem mesecu so v bolnišnice sprejeli 204 ljudi, 22 jih je umrlo.

»Trije odmerki, s katerimi smo se cepili v času epidemije, še varujejo pred težjim potekom bolezni. Če smo v tvegani skupini, se priporoča dodaten nov odmerek.« Poudarja, da kadar se pojavijo znaki okužbe, ne gremo v šolo in v službo, treba je ostati doma.

Kdaj k zdravniku?

11 bolnikov s covidom-19 je umrlo v tednu med 21. in 27. novembrom, navaja Delo. Dr. Lejko Zupančeva še opozarja, da gremo k zdravniku, če poteka bolezen v hujši obliki ali če smo v tvegani skupini starejših od 65 let, s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunsko manj odporni.