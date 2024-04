V skrbi za potomko modre kavčine, trte z mariborskega Lenta, rez zacelili s posebno mažo (FOTO)

Društvo Ribniških vinogradnikov je že četrtič pripravilo eno od najpomembnejših zgodnjih spomladanskih nalog v skrbi za potomko modre kavčine, trte z mariborskega Lenta, ki od leta 2019 korenine poganja tudi za zidovi ribniškega gradu. Ob rezu je škarje v roke prejel skrbnik potomke, Franc Mršnik, ki je dve uri prej prav tako v družbi ribniških vinogradnikov opravil rez trte na Trubarjevi domačiji na Rašici, za katero prav tako skrbi.

Da bi trta rez prenesla brez bolečin, sta si z ribniškim županom Samom Pogorelcem, gospodarjem potomke, nadela predpasnik in trčila s slivovko, letnik 1991. Številnim zbranim, med katerimi so bili poleg druščine vinogradnikov tudi naključni obiskovalci iz Ljubljane, je natanko razložil tradicionalni postopek.

»Odstranil sem stranske poganke in pustil sredinsko vejo, da bo čez leto ali dve pognala mladice na vrhu,« je pojasnil skrbnik.

»Odstranil sem stranske poganjke in pustil sredinsko vejo, da bo čez leto ali dve pognala mladice na vrhu,« je kazal Franc in prešel na antibiotike, ki jih človek pri posegu pogosto potrebuje, zdravilo pred okužbami in bakterijami rastlin pa je maža, ki jo je nanesel na rez. Vsebino pripravlja sam, sestavljena pa je iz čebeljega voska, smrekove smole in sala, ki ga razredči z oljem. Čez nekaj minut se strdi v obliki glazure na rezu, je po nanosu pokazal postopek zaščite mariborske potomke, ki je v odlični kondiciji.

Že dolgo sem pričakoval ta dogodek, ko pa te še bolj zbliža trta, ki rodi rujno vino, je užitek še večji.

Zgled drugim

Nato je do besede prišel župan, ki ga je prevzelo uvodno vzdušje dogodka, ko je dve ribniški – tudi tisto o vinu in družbi svetega Martina, ki (tudi) v deželi suhe robe za lačne in srečo poskrbi – na kitari zaigral in zapel kantavtor Žiga Bižal. »To druženje, zraven je Rokodelski center s svojo podporo, je lahko zgled tudi drugim društvom. Vesel sem, da smo to trto vzeli za svojo,« se je Pogorelc vsem zahvalil.

Nenapovedano so se jim pridružili popotniki iz Ljubljane.

Sledil je dramsko-recitatorski dvoboj med Janezom Rusom, humoristom in tudi vinogradnikom, ter kulturnikom Matjažem Grudnom, direktorjem Javnega zavoda Trubarjevi kraji iz Velikih Lašč, ki ni skrival zadovoljstva, da sosednji občini tudi tako pripomoreta k podiranju nevidnih meja.

»Že dolgo sem pričakoval ta dogodek, ko pa te še bolj zbliža trta, ki rodi rujno vino, je užitek še večji. Potomka zdaj povezuje Trubarjevino s Štajersko in Ribnico,« je spomnil Gruden, ki se je kmalu vživel v Stritarjeve Dunajske sonete, medtem ko je Janez deklamiral kitice Prešernove Zdravljice.

»V Ribnici recesije ni, za kar društvo vinogradnikov poskrbi,« so prepevali z Žigo.

»Bila sta pač boema in tudi ljubitelja žlahtne kapljice,« sta avtorjema v čast s kozarci trčila recitatorja. Medtem ko je novi predsednik društva vinogradnikov Pavle Hočevar vlekel meh harmonike in tako dajal ton veseli družbi, je o še enem dogodku, s katerim veličastno častijo rast potomke, spregovoril dozdajšnji predsednik Janez Lovšin - Daso. »Ustaljenemu protokolu vedno dodamo kaj novega, žlahtnega. Ob kapljici, prigrizku, glasbi in strokovnih nasvetih so obredu dali pomen tudi gostje iz Ljubljane, ki so občudovali izvirnost čaščenja in klanjanja potomki najstarejše trte na svetu, ki več kot 500 let raste na mariborskem Lentu. Letos ga sicer ni bilo, naslednjič pa bo zagotovo prišel in nas počastil tudi Janez Kocutar, skrbnik mame naše potomke,« je obljubil Daso.

Janez Rus se je vživel v Prešernovo Zdravljico …

Ob nagovoru Medarda Puclja, ki je jezik vrtel v imenu vinogradniške civilne iniciative, in želji, da bo trgatev to jesen izdatnejša kot lani, se je druščina razšla. Pa še to: Ribniški vinogradniki, čeprav so registrirani kot društvo, niso odvisni od občinskega proračuna, za kar se jim je seveda zahvalil tudi župan Samo Pogorelc.