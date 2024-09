V Škocjanu več kot sto državljanov protestiralo zaradi nerešenih romskih vprašanj (FOTO)

»Romska problematika v jugovzhodni Sloveniji je dosegla najnižji nivo v samostojni Sloveniji. Vsi pozivi obupanega prebivalstva politiki, ki sprejema zakonodajo in ukrepe za reševanje težav, ne zaležejo nič. Na tiskovni konferenci 27. avgusta letos smo vas obvestili o združitvi več civilnih iniciativ in o dopisu predsedniku vlade z zahtevo, da se nas aktivno vključi v pripravo ukrepov za reševanje romske problematike. Žal do danes predsedniku vlade ni bilo vredno odgovoriti na naš dopis,« je v vabilo na protestni shod v imenu združenih civilnih iniciativ zapisal Silvo Mesojedec.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Protest je bil danes v Škocjanu, pred kulturnim domom se je zbralo več kot sto državljanov, ki so s transparenti vladi ponudili konkretne rešitve.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ob 10. uri se je namreč v Škocjanu v kulturnem domu sestala Medresorska vladna komisija za urejanje položaja Romov.

Kot sporočajo, je ta shod zgolj začetek njihovih aktivnosti za dosego končnega cilja, to je normalizacija stanja v jugovzhodni Sloveniji v korist izboljšanja odnosov med romskim in večinskim prebivalstvom, ki je v tem trenutku na alarmantnem nivoju.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Če vlada ne bo našla konkretnih rešitev, napovedujejo vstajo jugovzhodne Slovenije s protesti po različnih občinah in tudi v Ljubljani.