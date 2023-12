V Sežani se sprašujejo, koga moti veselje otrok: poglejte, kaj so naredili vandali

Saj ni res, pa je! »Veselje in srečo nad ponedeljkovim odprtjem Praznične Sežane 2023 je včeraj skalil vandalizem. Neznanci so ledeno ploskev drsališča na Lipovem listu v Sežani posuli s soljo, zaradi česar se je ledena plošča začela taliti,« so zapisali na Facebookovi strani občine Sežana.

Zgroženosti nad tem dejanjem ne skrivajo, pravijo, da ostro obsojajo vandalizem in uničevanje javne in zasebne lastnine. »Nesprejemljiva, neodgovorna in brezobzirna dejanja v naše okolje vnašajo negativne posledice, ki se ne kažejo zgolj v materialni škodi, ampak povzročajo tudi splošno nevarnost.«

Dodali so še, da se sprašujejo, koga moti veselje otrok. »Zakaj drsališče, ki je namenjeno zabavi predvsem najmlajših občanov, nekoga tako moti, da ga namerno uničuje? Verjamemo, da si občani želimo sožitja, mirnega reševanja nestrinjanj in spoštovanja javne ter zasebne lastnine. Namesto destruktivnega obnašanja spodbujajmo mirno izražanje stališč, konstruktivno reševanje težav ter spoštovanje pravic drugih. Kršitelje pozivamo, da nespametno uničevanje prenehajo, vse občane pa, da naj vandalizem obsodijo!«

Dodali so še, da kljub trudu zaposlenih ledena ploskev ne omogoča varnega drsanja, zato bo drsališče zaprto.

