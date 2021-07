V prestolnici gneča za glasovanje, razlog pa je jasen (FOTO)

Za celotno Ljubljano le eno volilno mesto

Predčasno glasovanje v Ljubljani. FOTO: Marko Feist

Ministrstvo: Starejši lahko glasujejo na domu ali zunaj kraja stalnega prebivališča

Ministrstvo za delo je domove za starejše obvestilo o možnostih, ki jih še imajo stanovalke in stanovalci za glasovanje na referendumu o noveli zakona o vodah. Do srede se lahko prijavijo za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča ter za glasovanje na domu, tudi v domu za starejše, če imajo tam prijavljeno prebivališče.

Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah, lahko svoj glas oddajo predčasno. Glasovanje bo potekalo od danes do četrtka med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi, odprtih večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij.Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Predčasno glasovanje z nekaterimi izjemami večinoma poteka na sedežih okrajnih volilnih komisije.Med izjeme sodi vseh 14 volilnih okrajev na območju upravne enote Ljubljana, saj je predčasno glasovanje za vse okraje poteka na Gospodarskem razstavišču v dvorani Kocka. Za izvedbo predčasnega glasovanja so se odločili zaradi lažje organizacije in boljše dostopnosti volivcem.Po drugi strani pa so v Mariboru, kjer so predčasne volitve doslej potekale na skupni lokaciji, volišča za predčasno glasovanje tokrat na sedmih lokacijah znotraj posameznih volilnih okrajev.V sredo pa se bo iztekel rok, do katerega se volivci lahko prijavijo še za nekatere posebne oblike glasovanja. To velja za volivce, ki bi v nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča (na t. i. voliščih omnia), za volivce, ki bi zaradi bolezni želeli glasovati na domu, ter volivce, ki stalno živijo v tujini, pa bi v nedeljo želeli glasovati v Sloveniji.V soboto nastopi volilni molk, v nedeljo pa se bodo odprla volišča po vsej Sloveniji za redno glasovanje.Na družbenih omrežjih pa najdemo številne objave iz Ljubljane, na primer v smislu, več zanimanja za referendum kot za cepljenje. Spomnimo, cepljenje poteka že kar nekaj časa, in to na več mestih, predčasno glasovanje pa zgolj tri dni in še to samo na enem mestu v prestolnici, ki je največja po številu volivcev.