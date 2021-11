V predporočni pogodbi se je zavezal plezanju

Boris Kambič se je že pred 55 leti, bilo je leta 1966, v želji po več svobode in lepšem življenju preselil v Argentino. S svojo mlado nevesto Marijo Žumer - Lijo, s katero se je poročil dve leti prej v Kamniku, sta brez vsega odšla v neznano. Ker se je čez veliko lužo odpravil še kot mlad fant, novodobni alpinistični srenji njegovo ime ni dobro znano. A če omenimo, da je pionir plezanja v Paklenici in da je prav on leta 1957 preplezal prvo tamkajšnjo povojno smer – Mosoraško v Aniča kuku –, se bodo vsakemu alpinistu zasvetile oči. Prej je bila leta 1940 v vsej mogočni steni spleza...