V poročni obleki več kot 2000 metrov visoko: »Lepše ne bi moglo biti«

Ljubezenska zgodba Tjaše in Davida Uršiča, ki sta si minulo soboto obljubila večno zvestobo, se je začela v hribih, kar ni nič čudnega, saj sta oba strastna obiskovalca gora. David je Tjašo prvič opazil že leta 2019 na Kredarici za silvestrovo, ona pa njega takrat še ne. »To je bil moj prvi zimski vzpon na Triglav. Občutki ob osvojitvi gore so me tako prevzeli, da nisem bila pozorna na okolico in Davida nisem opazila, čeprav je sedel dva metra od mene,« se smeje 37-letnica. Tisto novo leto sta vsak s svojo družbo praznovala na različnih koncih in skoraj dva meseca je trajalo, preden sta se sp...