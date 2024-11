V Ormožu nazdravljajo najboljšim! To so nagrajeni špricarji in mlado vino

Ormož • Med pripravami na 30. Martinovanje v Ormožu so v prostorih tamkajšnje tržnice pripravili zanimivi tekmovanji. V skupini vin za naj špricar se je potegovalo 15 vzorcev, za mlado vino pa 33.

Špricarje sta ocenjevali strokovna in potrošniška komisija, vsaka je izbrala svoje vino za naj špricar, za ocenjevanje mladih vin, ki je v bistvu simbolična predstavitev letnika, pa je poskrbela strokovna komisija, ki je uporabila 20-točkovno lestvico.

Obetavni letnik

Za korektno delo komisije je skrbela predsednica ocenjevanja Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca na KGZ Maribor. Strokovno komisijo so sestavljali: Simona Rajh, terenska kmetijska svetovalka na KGZ Ptuj, Gregor Kotolenko, enolog Vinske kleti Statera, Nejc Borko, enolog Ptujske vinske kleti, Robert Puklavec, predsednik Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije, in Kristjan Nedog, diplomant WSET 4.

Slovesna razglasitev bo na martinov konec tedna.

Potrošniško komisijo so zastopali: Sandra Kumer, Vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric, Jakob Lukman, kogovski vinski kralj, Stanislav Rakuša, Martin II. Ormoški, Danijel Vrbnjak, župan Občine Ormož, in Peter Kirič, direktor in urednik Radia Prlek, ki je tudi vinski vitez.

Imeli so dve komisiji.

Odlični rezultati kažejo, da vinogradniki vedno bolj skrbijo za kakovost vin. Slabih vzorcev tako rekoč ni bilo, so pa podelili prva tri mesta. Vino za naj špricar je po oceni potrošniške komisije jeruzalemčan, letnik 2024, kleti Puklavec Family wines, vino za naj špricar po oceni strokovne komisije pa je brebrovničan, letnik 2024, Vinogradništva Malec iz Velikega Brebrovnika.

Naj mlado vino 2024 je muškat ottonel, Vinogradništvo Leskovar iz Ormoža. Vsi so strinjali, da letošnji letnik zelo veliko obeta.

Slavnostna razglasitev zmagovalcev bo v sklopu začetka martinovanja v Ormožu konec tega tedna.