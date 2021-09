V opoziciji kritični: Neživljenjski odloki, sprejeti z danes na jutri

V LMŠ in SAB so kritični do hitrega spreminjanja vladnih odlokov za zajezitev širjenja koronavirusa. »Rokohitrsko pripravljeni odloki, sprejeti z danes na jutri, so neživljenjski in polni nejasnosti,« so zapisali v LMŠ.V opozicijski LMŠ ob tem še ocenjujejo, da je način obveščanja in komuniciranja vlade z ljudmi v času covida-19 neprimeren. Zato je po njihovi oceni moč razumeti nezadovoljstvo in nezaupanje ljudi.Kot so opozorili, so odloki tudi neustavni, na kar je, so dodali, v več primerih opozorilo ustavno sodišče. »Takšni odloki, poleg neustrezne komunikacije, vnašajo še dodatno zmedo in povečujejo nezaupanje javnosti, kar se kaže tudi v nizki precepljenosti,« so v stranki zapisali v sporočilu za javnost.V LMŠ so opozorili tudi na to, da se bomo kot družba morali naučiti živeti z virusom. »Zato bomo morali poiskati zdravorazumski pristop, da bi z njim vsaj skušali doseči ravnovesje in sožitje v skupnosti,« so prepričani. Nujno pri tem pa je, da vlada najde ustrezne načine komunikacije z ljudmi, »brez dramatiziranja razmer, brez groženj in represije ter stigmatizacije necepljenih,« so navedli v LMŠ.Kritični do v soboto sprejetega odloka so tudi v SAB, kjer so prepričani, da se vlada ne zaveda škode, ki jo povzroča s hitro pripravljenimi odloki. Kot je poudaril poslanec SABje takšen način spreminjanja odlokov nujno spremeniti.