V Novi Gorici onesposobili 104-kilogramsko bombo iz 2. svetovne vojne (FOTO)

V Novi Gorici so onesposobili 104 kilograme težko neeksplodirano angleško letalsko bombo iz 2. svetovne vojne, ki so jo 23. septembra delavci našli na gradbišču novogoriške železniške postaje.

Pred začetkom deaktivacije letalske bombe so tako na slovenski kot italijanski strani evakuirali okoliške prebivalce. Na slovenski strani so vzpostavili dve varnostni območji. Za prvo so zapovedali popolno evakuacijo. To območje sega je segalo 400 metrov od mesta najdbe bombe.

Za drugo pa je veljal ukrep zaklanjanja. To pomeni, da prebivalci po sprožitvi sirene do naznanitve konca nevarnosti niso smeli na prosto. To območje je segalo med 400 in 600 metrov od najdišča bombe.

Na italijanski strani pa je območje evakuacije segalo 600 metrov od mesta najdbe bombe. Skupno je bilo v evakuaciji in zaklanjanju udeleženih okoli 5000 ljudi.

Na slovenski strani je evakuacija potekala do okoli 9. ure. Kot je povedal vodja evakuacije Simon Vendramin, je potekala brez posebnosti. Nato so pristojni do 10. ure preverjali, ali je na območju evakuacije morda ostala še kakšna oseba, in ob 10. uri sprožili zvočno sireno za nevarnost. Sledil je postopek onesposobitve bombe, ki jo je izvedla Državna enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Na območju novogoriške železniške postaje, ki jo prenavljajo, so sicer pirotehniki doslej preživeli kar 130 dni in opravili več kot 1000 ur dela. Odstranili so okoli 49 neeksplodiranih ubojnih sredstev v skupni teži tone in 800 kilogramov, odkrili pa so tudi preko 16 ton raznih železnih ostankov.

Pred današnjo čezmejno evakuacijo je bila prejšnja podobna 25. avgusta letos, ko so uspešno onesposobili 226-kilogramsko bombo iz 2. svetovne vojne. Kot so sporočili z novogoriške občine, je bila danes to že četrta čezmejna evakuacija na slovenski in italijanski strani.