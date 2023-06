V NLB opozarjajo na prevarante, žrtve ostanejo brez denarja na računu

V NLB opozarjajo na prevarante, ki skušajo komitente prek elektronskih sporočil ali sporočil sms preusmeriti na lažne spletne strani z namenom kraje njihovih osebnih podatkov oziroma varnostnih elementov. Komitente pozivajo k previdnosti pri odpiranju povezav in vpisovanju osebnih podatkov.

Kot so v banki zapisali v sporočilu komitentom, lahko prevaranti na podlagi ukradenih osebnih podatkov oziroma varnostnih elementov vstopijo v elektronsko banko in nepooblaščeno nakažejo denar z računa ali izvedejo plačilo s tujo plačilno kartico. »Taka plačila je težko izslediti in žrtve prevar največkrat ostanejo brez denarja na računu,« so opozorili.

Bistvo te vrste prevar je po njihovih navedbah uporaba lažnih spletnih strani - denimo spletne banke, spletnih trgovcev ali Pošte Slovenije - prek povezav, ki jih žrtev od prevaranta prejme v elektronskem sporočilu ali sporočilu sms.

Komitentom priporočajo

»V primeru, da prejmete elektronsko sporočilo ali sporočilo sms, ki vsebuje povezavo na spletno stran, na kateri od vas zahtevajo vnos osebnih podatkov oziroma varnostnih elementov (uporabniško ime, geslo, enkratno geslo OTP, številka plačilne kartice, koda CVC), ne kliknite na povezavo in ne vpisujte svojih podatkov. Še posebej bodite pozorni, če v sporočilu od vas zahtevajo takojšen oziroma čimprejšnji odziv, in v primerih, ko sporočilo ni posledica vaših predhodnih dejavnosti, na primer nakupa ali plačila računa,« so navedli.

Komitentom priporočajo, da do spletne banke dostopajo prek spletnega portala banke oziroma da povezavo za dostop do spletne banke sami vpišejo v spletni brskalnik. Plačila s kartico naj izvajajo le na zaupanja vrednih oziroma preverjenih spletnih straneh trgovcev, katerih spletni naslov vpišejo sami.

Če so svoje osebne podatke oziroma varnostne elemente že vnesli na lažno oziroma sumljivo spletno stran, naj s pomočjo bančnih strokovnjakov kontaktnega centra prek video klica ali telefonskega klica na številko (01) 477 20 00 blokirajo uporabo elektronskega bančništva oziroma kreditne kartice.