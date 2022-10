Poklicni reševalec Reševalne postaje Ljubljana Robert Sabol si že več kot dve desetletji prizadeva za izboljšanje sistema Nujne medicinske pomoči (NMP), in to s posebnimi, namenskimi helikopterji. Medtem ko povsod po Evropski uniji, razen na Hrvaškem, nujno medicinsko pomoč zagotavljajo namenski helikopterji, pri nas ob nesrečah na cesti ali drugje ponesrečence rešujejo helikopterji Slovenske vojske (SV). Ker so na voljo le štirje in ker so namenjeni tudi drugim zadolžitvam, se vse prepogosto dogaja, da pridejo na pomoč prepozno. Sabol je prepričan, da je zaradi zastarelega sistema helikopter...