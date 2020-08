V morju pri Strunjanu opazili nenavadni rdeči madež (FOTO)

FOTO: Uprava za pomorstvo

Službo za varstvo obalnega morja je pred dnevi prejela obvestilo kopalcev, da je morje ob obali med rtom Ronek in Belimi skalami v Strunjanu obarvano vijoličasto. Takrat so kopalcem svetovali, naj se kopanju izognejo, a so za Slovenske novice zdaj potrdili, da je po nekajdnevnem opazovanju morja kopanje spet dovoljeno.Trenutno še ne vedo, zakaj je prišlo do obarvanja morja. »Naša predvidevanja se gibljejo v dve smeri: prva hipoteza je, da je bila odvržena neznana snov, ki je zaradi plime prišla v stik z morsko vodo in je povzročila reakcijo v rdeče vijoličasto barvo; druga hipoteza pa bi bila, da je sladka voda, ki izvira iz podzemlja, prinesla s seboj rdečo barvo,« nam je pojasniliz službe za varovanje obalnega morja pri upravi za pomorstvo.Testi, ki so jih opravili pri agenciji za okolje in centru za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja v Mariboru, so pokazali, da vzorci niso organske narave (ovrže alge in druge biološke organizme). Opravili so tudi več kemičnih testov in ti niso pokazali natančnih rezultatov prisotnosti barvi. Potekajo še novi testi, rezultati pa bodo znani v ponedeljek.Takšne vrste obarvanja morja se je pojavilo prvič. Večkrat pa se je morje že obarvalo zaradi cvetenja in obrambnih mehanizmov alg, kar pa so v tem primeru izključili.Med rtom Ronek in Belimi skalami trenutno ni nobenega madeža ali barv, zato po nekajdnevnem opazovanju lahko sporočijo dobro novico, da je kopanje spet dovoljeno, saj ni nobenih znakov nevarnosti.