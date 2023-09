V mestu omamno dišalo: Celju vladali chefi, ne grofi (FOTO)

Nepregledna množica obiskovalcev se je prvi septembrski večer zbrala na Krekovem trgu v Celju, kjer je dišalo po dobrotah, ki so jih pripravljali trije priznani celjski chefi. Ti sicer goste razvajajo vsak na svojem koncu, pravzaprav pa je le eden od njih Celjan. Dva sta Laščana, ki pa imata v Celju vsak svoj gostinski lokal.

Sebastjan Grobelšek ima v Zagradu pri Celju daleč naokoli znano gostilno Francl, ki slovi po izvrstni kulinariki, pridobila pa si je tudi Michelinov krožnik, Marko Pavčnik v Laškem goste razvaja na gradu Tabor, v Celju pa ima bistro Lalu, Miran Ojsteršek pa že nekaj let ponuja izbrane jedi v gostilni Oštirka na celjski tržnici. Vse tri je k sodelovanju na prvem festivalu Okusi Celja povabil Zavod Celeia Celje. Obiskovalci so lahko izbirali tudi med vrhunskimi vini ter osvežilnimi koktajli, za kar je poskrbel hotel Evropa, medtem ko je gostilna in pivnica Stari pisker pekla slastne štrudlje po recepturi naših babic.

Za kupon so si lahko privoščili eno glavno jed.

3 ugledni chefi so razvajali Celjane.

Poslastica za 8 evrov

Po mestnih ulicah so se tako širile omamne vonjave, prvi festival pa je privabil tudi veliko znanih obrazov. Tako smo, med drugim, srečali Iva Umeka, glasbenika, producenta in organizatorja številnih prireditev, zaslužnega za promocijo Celja ter letošnjega prejemnika zlatega celjskega grba, seveda pa ni šlo niti brez glasbenika Tončka Kregarja iz zasedbe Mi2, sicer direktorja Muzeja novejše zgodovine Celje, in Boruta Batagelja, direktorja celjskega Zgodovinskega arhiva. Vsi so, kot poudarjajo, tudi veliki gurmani, ki se radi prepustijo razvajanju.

Omamno je dišalo iz pečice gostilne in pivnice Stari pisker, v kateri se je pekel domači štrudelj.

Jedi sta okušala tudi Tonček Kregar (Mi2) in Ivo Umek, letošnji prejemnik zlatega celjskega grba.

Celjski chefi so, skratka, navdušili vse, v jedeh pa so uporabili kakovostne sezonske in lokalne sestavine. Obiskovalci so si tako lahko za en kupon, v vrednosti osem evrov, privoščili eno od glavnih jedi, število kuponov pa je bilo omejeno, In kaj so chefi ponudili na svojih stojnicah? Pavčnik je pripravil telečjo polpeto, soparjeno štručko in Lalu kimchy riž. Ojsteršek je razvajal z ravioli z dimljeno postrvjo, zelenjavo julienne, sirno kremo s hrenom v družbi reducirane dimljene juhe. Grobelšek pa s Franclovim pohanim pšancem in domačim praženim krompirjem. Kulinarično razvajanje je bilo toliko bolj prijetno, ker je za glasbeno podlago poskrbel celjski orkester Akord, medtem ko je bil pri Vodnem stolpu zvečer še koncert skupine Dan D.

Na Krekovem trgu v Celju se je trlo obiskovalcev na prvem festivalu Okusi Celja.

Chef Miran Ojsteršek je ponujal raviole z dimljeno postrvjo.

Na festivalu sta se srečala tudi direktor Zgodovinskega arhiva Celje Borut Batagelj, levo, in podjetnik Blaž Zafošnik.

Za sladka razvajanja so, kot rečeno, poskrbeli v gostilni in pivnici Stari pisker, kar na ulici so pekli omamno dišeč štrudelj različnih okusov, ter hotelu Evropa, ki je ponudil višnjevo torto in princes krofe. »V mestu, v lokalnem okolju, si želimo biti prisotni in prepoznavni, s tem festivalom pa smo dokazali, da lahko zadovoljimo in navdušimo tudi najzahtevnejše gurmane,« je misli strnila direktorica Zavoda Celeia Celje Maja Voglar.