V Mariboru filmi mladih z vsega sveta

Maribor je vnovič središče filmskih ustvarjalcev najmlajše generacije, že 13. mednarodnega festivala otroškega in mladinskega filma Enimation, na katerega se je s svojimi izdelki prijavilo kar 221 filmov otrok in mladih iz 34 držav z vsega sveta, 89 so jih uvrstili v tekmovalni program.

Otroška domišljija je brezmejna, zato je tudi pri festivalu niso želeli omejiti in mladim ljubiteljem filmske umetnosti niso določili vsebine ali oblike, ki bi se je morali držati. »Ko otroci in mladi ustvarjajo filme, jih po navadi ne delajo z razlogom, da jih bo publika gledala ali da bi publiko kaj naučili, ampak delajo predvsem zato, da raziskujejo vizualni, filmski jezik,« je pojasnila programska vodja Hana Repše. Prispele izdelke tako ločujejo le glede na starost avtorjev, in sicer za posamezni sklop izberejo 10 najboljših. »Predvsem gledamo na to, da so izdelki celostni, da so se avtorji ukvarjali z zvokom in sliko, delno upoštevamo tudi prisotnost mentorja.«

Otroci in mladi tokrat niso le med občinstvom, temveč so tudi avtorji s filmskimi izdelki. FOTO: Marko Golnar/ Enimation

11. novembra bodo razglasili zmagovalce.

89 kratkih filmov

Ekipa filmsko-vzgojnih mentoric in mladih je med prijavljenimi izbrala 89 kratkih filmov avtorjev treh starostnih kategorij: mini (do 10. leta), midi (od 11. do 14. leta) in maxi (do 18. leta), ter dveh posebnih tematskih sklopov na temo človekovih pravic, prilagojenih za otroke in mlade.

»V kategoriji mini so avtorji po navadi zelo raziskovalni, spontani, eksperimentalni, v maxi pa se že ukvarjajo z bolj verodostojno naracijo, že bolj z gledalcem. Midi je nekje vmes in po navadi kakovostno ti filmi ne izstopajo. Letos pa moram reči, da smo s težkim srcem izbrali zgolj 10 filmov.« Mednarodna žirija bo izbrala po enega najboljšega iz vsake kategorije in skupnega zmagovalca, ki prejme glavno nagrado Enimation – malega slona. Dobitnike bodo razglasili v soboto, podelitvi pa bo sledila projekcija nagrajenih filmov. Po besedah članice programske ekipe Ajde Varl so na poziv prispeli raznovrstni filmi, od igranih do animiranih in dokumentarnih.

Ustvarjalnosti mladih niso omejevali ne vsebinsko ne oblikovno. FOTO: Enimation

Na festivalu bodo zunaj tekmovalnega sporeda predstavili tudi filmsko produkcijo mariborskih otrok in mladih, ki je v novem animacijskem studiu nastala v okviru šole animiranega filma Enimation school Društva za razvoj filmske kulture in Zavoda MARS, ter igrane filme delavnic Film Smoothie v izvedbi Filmskega društva Film Factory. Večina programa bo na ogled v Vetrinjskem dvoru, najprej za šolske skupine, od jutri do sobote pa na projekcijah za širšo javnost.

Festival dopolnjuje razstava filmskega zakulisja in likovnih podlag za kratek animirani film Legenda o Zlatorogu Lee Vučko in Damirja Grbanovića, ki jo bodo v Vetrinjskem dvoru v družbi avtorjev odprli jutri, na ogled pa bo do 24. novembra.