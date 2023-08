V Ljubljani oddajajo stanovanje za 9750 evrov. Mi vemo, kdo takšno stanovanje najame (FOTO)

Na največjem slovenskem nepremičninskem portalu lahko najdete najrazličnejše nepremičnine. Od garsonjer, do luksuznih stanovanj, razpadajočih hiš pa do razkošnih vil. Ob pregledovanju ponudbe vam bo hitro postalo jasno, da so cene na našem trgu še vedno precej zasoljene, le redki pa si lahko privoščijo luksuz v pravem pomenu besede.

Eno izmed takšnih stanovanj, ki je vzbudilo našo pozornost, je stanovanje v središču mesta. Razprostira se na 150 kvadratnih metrih večstanovanjskega kompleksa. No, pravzaprav gre za objekt, v katerem je več stanovanj, objekt pa stanovalcem ponuja tudi druge – hotelske storitve. Štirisobno stanovanje oddajajo za vrtoglavih 7700 evrov, k temu pa je treba dodati še 1100 za tekoče stroške, možno je tudi doplačilo za dodatne hotelske storitve – za uporabo bazena, fitnesa in recepcije za 700 evrov na mesec in najem parkirnega mesta za dodatnih 250 evrov na mesec. Najemnikom je vsako jutro na voljo kontinentalni ali a la carte zajtrk. Če vse skupaj seštejemo, je to 9750 evrov na mesec.

Stanovanje, ki ga oddajajo za vrtoglavih 7700 evrov. K temu je treba dodati še tekoče stroške in druge stroške. FOTO: Stoja

Razkrito, kdo si to lahko privošči

»V takšnih cenah ni slovenskih najemnikov, to so vedno tujci, Ukrajinci, Rusi, Azijci, podjetja, VIP stranke ipd,« je na naše vprašanje odgovoril Zoran Đukić, direktor in ustanovitelj nepremičninske agencije Stoja Trade, ki posreduje pri oddaji omenjenega stanovanja.

Ob našem začudenju, ali se stanovanja po takšni ceni oddajo, pritrdi, da se. »Da, lahko se oddajo, ker se oddajo predvsem kratkoročno in ne dolgoročno. Takšna stanovanja najamejo predvsem tujci, diplomati, za snemanje reklam in podobno. Predvsem pa je treba podariti, da je to bruto cena, v katero so vključeni vsi hotelski stroški, to pa pomeni dnevno čiščenje, uporaba bazena in fitnesa, parkiranje v garaži, menjava rjuh, možnost kuhanja chefa v stanovanju in zajtrk. Torej to je cena za kratkoročne storitve,« nam pove.

Zoran Đukić, direktor in ustanovitelj nepremičninske agencije Stoja Trade. FOTO: Črt Piksi

Omenjeno stanovanje se oddaja kratkoročno, se pa po njegovih besedah stanovanja z najemninami po 4.000 ali 5.000 evrov na mesec oddajajo tudi dolgoročno. »to so predvsem najemi v Šumiju, Schellenburgu ipd. Po teh cenah pa oddajamo tudi hiše z vrtovi in drugo infrastrukturo, ki se prav tako oddajajo.« Pove še, da so tako visoke cene najemnin trenutno še realne. »če pa pogledamo 10 let ali celo 20 let nazaj in jih primerjamo z današnjimi, so se najemnine v tem višjem razredu prepolovile. Hišo za oddajo z najvišjo najemnino v Ljubljani, ki smo jo realizirani mi, imamo zabeleženo za 15.000 evrov.«

Kar je lepo, oddamo takoj

Zanimalo nas je še, ali so lastniki nepremičnin, ki oddajajo stanovanja po tako vrtoglavih cenah fleksibilni, ali so pripravljeni spustiti ceno, ali vztrajajo pri tako visokih cenah najema. Đukić pove, da so lastniki pripravljeni najemnikom tako dragih nepremičnin zagotoviti marsikaj – tudi vrtnarja in kidanje snega. »Čisto vse kar imamo lepega pravzaprav oddamo takoj. Kronično primanjkuje lepih nepremičnin za oddajo v vseh segmentih (stanovanja, hiše in poslovni prostori), predvsem pa nam manjka stanovanj in hiš.«

Đukića smo še povprašali, kakšno je trenutno stanje na slovenskem trgu kar se tiče najemnin. »Trenutno je vzdušje na nepremičninskem trgu zelo živahno in aktivno. Če bi imeli še 100 lepih stanovanj, bi še vseh 100 oddali. Zdaj najemajo za jesen, predvsem poslovneži in študenti, hkrati pa tudi vse ostale skupine najemnikov.«