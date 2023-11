V Ljubljani izbrali najlepši blok, ob tem pa ogorčeni odzivi nekaterih (FOTO)

Mestna občina Ljubljana (Mol) je razglasila naj blok v Ljubljani za leto 2022. Naziv so prejeli stanovalci bloka na Kunaverjevi 7 in 9 v Četrtni skupnosti Dravlje. Ob nazivu so poleg plakete in zastave Naj blok prejeli še 20 sadik vrtnic Ljubljana in ugodnejšo ponudbo elektrike Elektra Ljubljane v skupnih prostorih za obdobje enega leta.

Zmagovalna večstanovanjska stavba je bila zgrajena leta 1975, v zadnjih letih pa so jo večkrat obnovili z različnimi posegi, kot so toplotna izolacija, obnovitev fasada in menjava oken, kot tudi z ureditvijo skupnih prostorov, enotnimi poštnimi nabiralniki, domofoni in podobno. Urejeno ima notranjo in zunanjo kolesarnico ter prosto intervencijsko pot.

Na facebook strani Mestne občine Ljubljana so objavili fotografije zmagovalnega bloka, a nekateri so bili mnenja, da si blok laskavega naziva ne zasluži zaradi dotrajane in nevarne ploščadi pred bloki na Kunaverjevi.

Objavljamo le nekaj odzivov nezadovoljnih prebivalcev:

• »Bizarno cinična dodelitev tega naziva blokoma, ki imata predvsem po zaslugi etažnih lastnikov in deloma tudi MOL že desetletja neurejeno ploščad, neurejeno do mere, da bi morala ukrepati gradbena inšpekcija. Taka dodelitev odvzema hvalevredni pobudi vso kredibilnost.«

• »Zakaj niste fotografirali še ploščadi, ki je nevarna za vse. Ploščice na ploščadi razpadajo in so ostre kot britev. Zdaj, ko bodo poledenele, pa bomo spet kot na umetnostnem drsanju. Blok je prejel naziv samo iz razloga, ker ima na drugi strani zelenico. Daleč od tega, da je sicer to naj blok.«

• »Blok ima lepo fasado, to je pa tudi vse.«

• »Celo zelenica ni njihova, ampak je od MOL-a. Ploščad pa je smrtno nevarna, skupaj z betonsko ograjo vred.«

Nevarna ploščad na Kunaverjevi. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Ker se z izbiro bloka pričakovano niso vsi strinjali, so se pojavili dvomi o kredibilnosti ocenjevanja in kriterijih.

Kateri so kriteriji ocenjevanja?

Z MOL-a so pojasnili, da mora blok izpolnjevati več kategorij, če želi sodelovati v akciji, v katero vključujejo četrtne skupnosti MOL. Predlogi blokov se ocenjujejo pod naslednjimi pogoji, ki jih objavljamo v celoti:

*Večinski lastniki morajo biti etažni lastniki stanovanj.

* Stanovanjskih enot mora biti vsaj 10.

Urejenost zunanje okolice bloka (pozimi očiščena okolica, poleti urejene zelenice bloka oz. njegova okolica …).

* Notranja urejenost bloka.

* Energetska učinkovitost bloka (veljavna energetska izkaznica, toplotna izolacija zunanjih sten, večina zamenjanih oken, toplotna izolacija podstrešja in strehe, prenovljen ogrevalni sistem …).

* Če ima blok zelenico, ta ne sme biti preoblikovana v parkirišče (blok pri katerem so bila na zunanjih površinah (ali delu) požagana drevesa in na teh površinah urejena parkirišča, se namreč ne more uvrstiti v izbor).

* Kakšen je zunanji videz bloka?

* Ali je barva fasade skladna z okoljem skladnimi barvami oz. je njena obnova izvedena v originalni barvi?

* Ali je blok energetsko učinkovit?

* Ali so stavbno pohištvo in senčila v bloku enotna?

* Ali je izgled bloka neokrnjen? V primeru zasteklitve balkonov, pa so le-te izvedene na enoten način.

* Ali so na fasadah klimatske naprave?

* Ali se na hodnikih in v skupnih prostorih uporablja varčne sijalke in senzorje za luči?

* Ali je okolica bloka urejena?

* Ali ima blok urejen dostop za osebe z oviranostmi?

* Ali prebivalci skrbijo za ozelenitev svojih balkonov in podobno (rože, zelišča, dišavnice …)?

* Ali so notranji skupni prostori bloka urejeni?

* Ali ima blok urejeno skupinsko zbirno mesto za odpadke?

* Ali ima blok urejeno kolesarnico?

* Ali so intervencijske poti proste (omogočen dostop za gasilce, reševalce)?

Prvi naziv Naj blok v Ljubljani za leto 2016 so prejeli prebivalci stolpnice na Topniški 45, v naslednjih letih sledili so blok na Smoletovi 12, 12a in 12b, stavba na Bilečanski ulici 2 in 5, blok na Beethovnovi ulici 9, stolpnica na Pokopališki ulici 1 ter stolpnica na Rašiški ulici 1.

Vsekakor se stanovalci Kunaverjeve 7 in 9 lahko pohvalijo, da živijo v najlepšem ljubljanskem bloku. Za ureditev ploščadi, ki jo je načel zob časa, pa bodo morali še najti rešitev.

