Dijaki 3. letnika Srednje gradbene, geodetske, okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana so se v Ljubljani in Šoštanju zbrali s prav posebnim namenom; da bi predstavili poklic kamnoseka ter se dotaknili dragocene obrti, kulture in umetnosti. Že 33. Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD 2023) so imeli naslov Redka dragocena znanja, spretnosti in poklici, zato so izvirno in praktično predstavili enega od temeljnih poklicev s tega področja: kamnoseštvo. V kamen so vklesali Ljubljanski grad. FOTO: Miha Debevc Dva meseca priprav »Kamnoseštvo povzema prav vse atribute tega naslova, ...