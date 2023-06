V lekarnah primanjkuje otroškega antibiotika: po tem datumu bi ga lahko prejele

Antibiotika ospen za otroke, ki se med drugim uporablja za zdravljenje angine, šena in škrlatinke, po navedbah Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), primanjkuje v lekarnah po celotni državi. Opozorila o pomanjkanju so se pred dnevi pojavila na družbenih omrežjih, informacijo pa so potrdili tudi v Lekarniški zbornici Slovenije, piše spletni portal rtvslo.si.

»Motnja v preskrbi z zdravilom Ospen 750 000 i.e./5 ml peroralna suspenzija naj bi po zagotovilih proizvajalca trajala od 16. junija do 4. julija, do nje pa je prišlo zaradi zamika proizvodnje. V času trajanja motnje lahko zdravniki v dogovoru s starši ali skrbniki otrokom predpišejo druge sirupe, npr. z učinkovino amoksicilin, cefaklor ali azitromicin. Učinkovino fenoksimetilpenicilin, ki se nahaja v zdravilu Ospen, lahko otrokom, ki so premajhni za jemanje filmsko obloženih tablet, predpišejo le na način, da se zdravilo pripravi v lekarni iz tablet,« so sporočili iz JAZMP-ja. »Motnje v preskrbi z antibiotiki, predvsem farmacevtskih oblik, namenjenih otrokom, se po celotni EU pojavljajo vse od pozne jeseni lansko leto. Skupaj s proizvajalci in Evropsko agencijo za zdravila se trudimo, da bi se stanje normaliziralo do jeseni, ko ponovno pričakujemo sezonski porast okužb.«

Na JAZMP-ju ob tem dodajajo, da sev primerih, ko pediater ne more predpisati antibiotika prvega izbora, s starši oz. skrbniki lahko dogovori za predpis sirupa z drugo učinkovino, npr. amoksicilinom, cefaklorjem ali azitromicinom, še navaja portal.