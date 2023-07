V komunikacijskem sistemu Tetra, ki ga uporablja tudi slovenska policija, odkrili kritični ranljivosti

Digitalno radijsko omrežje ali sistem Tetra, ki ga uporablja Policija v Sloveniji in v več kot sto državah po svetu, je spet pod drobnogledom javnosti. Pred leti je na varnostne pomanjkljivosti sistema opozarjal slovenski heker Dejan Ornig, zdaj pa so računalniški zanesenjaki in strokovnjaki za varnost na spletu menda odkrili, da naj bi obstajala celo zadnja ali stranska vrata, prek katerih bi se lahko potencialno razkrivale občutljive informacije.

Nizozemska družba Midnight Blue, ki se ukvarja z varnostjo na spletu in svetovanjem na tem področju, je skupek petih ranljivosti (dve sta označeni za kritični) imenovala tetra:burst, so se v lov za hibami podali že leta 2021. Na spletni strani predstavljajo ugotovitve, in sicer govorijo o ranljivostih, ki omogočajo dešifriranje komunikacije v realnem času, napade zdaj in dešifriraj pozneje, vstavljanje sporočil, deanonimizacijo uporabnikov in drugo.

Za nekatere od teh ranljivosti so že na voljo popravki, za nekatere pa so priporočljive tako imenovane kompenzacije kontrole. Zakaj jih odkrivajo šele zdaj? Ker so se strinjali, da z objavo počakajo do odprave odkritih težav.

Njihova podrobna analiza sistema Tetra je bila financirana prek fundacije NLnet, ki jo financira Evropska komisija.