Jože Galič, včasih tudi Podhomski Joža, je vsem, ki cenijo in poslušajo narodno-zabavno glasbo, dobro znano ime. Ni le glasbenik, orgličar, harmonikar in pevec, temveč tudi moderator, skladatelj, aranžer in pisec številnih besedil, za mnoge je na festivalih prejel tudi nagrade. Prav on je tudi avtor besedila Ti, moja rožica, ki so jo Modrijani posneli pred dvanajstimi leti in je ena njihovih največjih uspešnic z več milijoni ogledov na youtubu. Dogodivščine v 10 poglavjih Galič je tudi publicist, med drugim je pisal članke za Delovo prilogo Vikend, med letoma 1993 in 2000 je bil soustanovite...