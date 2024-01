V Gornji Radgoni bodo oživili grajski grič

Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo Hei Transform je projekt, ki poteka od aprila 2023 do septembra 2025. Vodilni partner je Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Občina Gornja Radgona pa je kot partnerica v projektu aktivno vključena za obdobje od septembra 2023 do julija 2024.

3 različne načrte bodo pripravili.

Projekt se osredotoča na revitalizacijo in vnovično uporabo opuščene oziroma neprimerno uporabljene dediščine; v radgonskem primeru je tako v središču območje z grajskim gričem. Študenti bodo pripravili tri predloge in jih predstavili glede na prispevek k trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti in doseganje globalnih ciljev za trajnostno preobrazbo. Za vsak predlog bodo pripravili tudi ocene dediščine, družbe, ekonomije in okolja.

Projekt se osredotoča na revitalizacijo in vnovično uporabo opuščene oziroma neprimerno uporabljene dediščine. FOTO: Oste Bakal

Delavnico študentov in prebivalcev, ki živijo v okolici grajskega griča, na temo zgodb, vtisov in spominov o življenju na griču nekoč in danes so izvedli že decembra v mestnem muzeju Špital. Organizirali so tudi srečanje, kjer so se zbrali različni profili v konferenčni sobi večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni.

V radgonski občini pričakujejo koristne predloge in pobude mladih arhitektov. FOTO: Oste Bakal

Študenti so zbrane prek prezentacij in izdelanih kart najprej popeljali skozi razvoj Gornje Radgone ter podali mnenje na podlagi proučevanja terena. Sledila so vprašanja organizatorja in študentov, naslovljena na zbrane predstavnike lokalnih društev, gospodarstva, lokalnega prebivalstva in javnih ustanov. Razvila se je razprava o razmerah na kulturnem, družbenem, okoljskem ter ekonomskem področju v občini, pridobljene informacije pa bodo vsem deležnikom koristile za nadaljnje delo.

V radgonski občini z veseljem pričakujejo predloge študentov, ki bodo prišli v spomladanskih mesecih.