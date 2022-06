V DZ o predlogu za razpis referenduma: poslanci ne morejo mimo dragega goriva

Poslanci na izredni seji odločajo o predlogu SDS za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o vladi, s katerim bi vlada rada razširila vlado in za tri ministrstva povečala število ministrstev. Odbor državnega zbora je predlog za referendum v ponedeljek ocenil za neprimeren, a SDS vztraja pri svojem. NSi je podporo predlogu SDS odrekla.

A v državnem zboru je izredno sejo o razpisu posvetovalnega referenduma zaznamovala debata o podražitvi goriva, ki je po mnenju poslancev SDS izključno krivda nove vlade.

Med predstavljanjem predloga je poslanec SDS Branko Grims Golobovi vladi očital, da je neodzivna, neoperativna in da bo z razširitvijo še bolj zapravljala in trošila davkoplačevalski denar. Člani SDS so vladi očitali, da so zaradi nje zadnje dneve dolge kolone na bencinskih servisih, pomanjkanje goriva pa naj bi povzročilo tudi gospodarske posledice. Grims je navedel, da je to prava katastrofa tik pred vrhuncem turistične sezone. Povedal je, da so obtičali tovornjaki z občutljivo robo, da so slovenskim avtobusnim ponudnikom v Italiji odpovedali prevoze …

Poslanci koalicije so proti predlogu, pravijo, da je bil pravi referendum pred dvema mesecema, ko so volivci jasno pokazali in dali mandat Robertu Golobu, da oblikuje vlado, kot si je zamislil.

V NSi so dejali, da predloga ne bodo podprli, zato da lahko vlada začne čim prej in v polnosti delati, da bo lahko prevzela odgovornost za vse. »Če ne bomo podprli predloga, to ne pomeni, da podpiramo organiziranje,« je dejal Janez Cigler Kralj. »Vi bi morali biti doktorji komunikacije. Nas ste učili, kako napačno komuniciramo, a žal ste z začetniško napako povzročili zmedo. Nekateri deli Slovenije, ste že slišali za kraj Žiri, so bili zadnje štiri dni brez naftnih derivatov. Tudi logistika zaradi pomanjkanja derivatov ni prihajala po rednem urniku. Priprava ukrepov proti draginji traja predolgo.«

»S tem predlogom nas ne morete peljati žejne čez vodo. Nekajkrat štiri milijone nas bodo stala ta nova ministrstva,« je dejala Alenka Jeraj in dodala, da so želeli dati samo čas za razmislek, da ocenijo, ali res potrebujemo rekordno število ministrstev. »Lahko imamo toliko ministrstev, kolikor je odsluženih poslancev, da bodo imeli ministrske plače, ker niso prišli v državni zbor,« pa je dejala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Prepričana je, da je referendum na mestu in da je to vprašanje širšega pomena.