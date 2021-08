V državnem zboru o domnevnih nepreglednih in lobističnih stikih Janše

Komisija za nadzor javnih financ predlaga Komisiji za preprečevanje korupcije, naj preveri, ali je Janez Janša v obdobju, ko je bil funkcionar, prijavil stike s predstavniki, z lastniki ali lobisti podjetij, ki so med večjimi dobavitelji javnim zdravstvenim zavodom in drugim proračunskim porabnikom. Tako so sklenili na današnji seji.



Na današnji nujni seji komisije za nadzor javnih financ so na zahtevo poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev obravnavali sum netransparentnih in potencialno koruptivnih lobističnih stikov premierja Janše z dobavitelji medicinske in druge opreme javnim zdravstvenim zavodom in drugim proračunskim porabnikom.



Poleg omenjenega poziva protikorupcijski komisiji je komisija sprejela še sklep, v katerem vlado poziva, naj državnemu zboru v enem tednu posreduje pogodbo za posel med podjetjem Integralis, poslovneža Andreja Marčiča, in generalnim sekretariatom vlade. S tretjim sklepom so računsko sodišče pozvali, naj opravi revizijo porabe javnih sredstev pri omenjenem poslu.



Marčiča danes na sejo ni bilo zaradi suma na okužbo z novim koronavirusom. Povabili so tudi premierja Janšo, a se je tudi on opravičil.



Poslanec LMŠ Robert Pavšič je bil v imenu predlagateljev do Janševega izostanka kritičen. Po njegovih besedah je v tem tednu že trikrat manjkal v državnem zboru, zato je predlagal, da komisija danes glasuje le o treh predlaganih sklepih od štirih, z zadnjim pa počaka na čas, ko bo zagotovljena Janševa prisotnost. S tem so se člani komisije strinjali.



