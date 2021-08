V dveh letih bosta objadrala svet

Odločitev je padla. Po več kot letu intenzivnih priprav je zdaj že jasno, da bosta 4. septembra na pot okoli sveta z 12-metrsko jadrnico Timy krenila Novomeščana Peter Kočjaž in njegova partnerica Natalija Ogrinc. Doslej je podvig objadrati svet uspel sedmim Slovencem; Jožetu Sketu, Jožetu Mušiču, Juretu Šterku, Romanu Kvaterniku, Alešu Ulagi, Miranu Tepešu in Milanki Lange Lipovec. »To bo turistično-raziskovalno popotovanje, saj bo del poti z nama potovala tudi znanstvenica in raziskovalka, oceanografinja Daniela Turk, ki živi in dela v Kanadi, po rodu pa je Dolenjka. Na določenih deli...