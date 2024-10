V Ankaranu gradijo vojaški privez, dolg bo 160 metrov (FOTO)

Predvidoma avgusta naslednje leto bo tik pod vojašnico v Ankaranu stal nov, skoraj 160 metrov dolg pontonski privez, ki bo omogočal, da bodo imeli patruljni ladji Triglav in Ankaran ter čolni Slovenske vojske svoj pristan, je poročala TV Slovenija.

Kopno bo s pontonskim privezom povezal 76 metrov dolg most, v širino meri šest metrov. Ta most je že kupljen in je v skladišču, njegova vrednost znaša 550 tisoč evrov. Z mostu se bo v morje nadaljeval privez, dolg 152 metrov in širok 10 metrov, izgradnja pontonskega priveza znaša 9,881.999 evrov, je poročala televizija.

Tako bo videti vojaški privez v Ankaranu. FOTO: Zaslonski posnetek, Tv Slovenija

Nosilnost mostu in priveza bo omogočala, da bodo lahko nanju zapeljali tudi 30-tonsko cisterno z gorivom.

FOTO: Zaslonski posnetek, Tv Slovenija

Na začetku prihodnjega leta bo po delni posodobitvi iz Turčije v Slovenijo priplula 50-metrska patruljna ladja Triglav, ki je trenutno tam na prenovi, a se bo po zaključni prvi fazi pomola že lahko privezala na novoizgrajen privez.